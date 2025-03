Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Sorti en janvier 2025, le smartphone Honor Magic 7 Lite se trouve déjà à moins de 300 € dans un pack dédié à l’audio.

Le Honor 7 Lite est un smartphone d’entrée de gamme qui remplit son contrat, avec des performances suffisantes pour le quotidien, et surtout, une grande autonomie. Il s’accompagne d’une paire d’écouteurs Honor Earbuds X7i, dans un pack à prix doux.

Le smartphone Honor Magic 7 Lite, vendu 379,90 € à sa sortie, est proposé dans un pack au prix de 299,90 € sur le site de Darty Le pack comprend aussi les écouteurs Honor Earbuds X7i, d’une valeur de 29,90 €.

C’est quoi, ce smartphone Honor ?

Le smartphone Honor Magic 7 Lite est un smartphone d’entrée de gamme récent, sortie en décembre 2024, qui convient parfaitement au quotidien, ou comme premier smartphone pour une ou un adolescent. Les lignes du smartphone sont classiques, mais son bon design évite l’aspect cheap de certains smartphones premier prix. Son écran OLED de 6,78 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz est même plutôt de qualité, avec une bonne luminosité.

À l’intérieur, la puce Snapdragon 6 Gen 1 ne fait pas de miracles avec les jeux vidéo. Vous pourrez jouer, mais sans pousser les graphismes à fond. Pour le reste, le Magic 7 Lite assure la plupart des tâches. Sur la partie photo, les clichés sont corrects et parfaitement exploitables, épaulés par une fonction d’IA. Le point fort du smartphone réside dans sa batterie de 6 600 mAh, qui assure jusqu’à trois jours maximum d’autonomie, en fonction bien sûr de votre utilisation. Le smartphone est compatible avec la charge rapide 66 W.

Honor Earbuds X7i // Source : Honor

Et les écouteurs ?

Comme pour le smartphone, ne vous attendez pas à des écouteurs premium avec les Honor Choice Earbuds X7i. En dehors de leur design et coloris similaire aux AirPods, la ressemblance s’arrête là. Les écouteurs d’Honor ne brillent pas par leur signature sonore, mais ont le mérite de proposer une réduction de bruit active qui s’en sort bien. L’audio est globalement équilibré, malgré des basses en retrait. Leur autonomie est de 8 h et le boîtier de charge ajoute 40 h de plus.

Les points à retenir sur ce pack Honor :

Un smartphone + des écouteurs pour moins de 300 €

La bonne autonomie du smartphone

L’énorme autonomie du Magic 7 Lite et son écran OLED

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !