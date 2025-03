Lecture Zen Résumer l'article

Le long métrage en live action The Legend of Zelda, attendu pour 2027, devrait donner naissance à une trilogie au cinéma, faisant du projet une saga comparable à celle du Seigneur des anneaux.

On ne sait pas grand-chose du futur long métrage adapté de la saga culte The Legend of Zelda, dans laquelle Nintendo, en partenariat avec Sony Pictures, doit fonder beaucoup d’espoir. À ce jour, si on connait le réalisateur (Wes Ball), le casting demeure un mystère complet. Les actrices et acteurs choisis pour incarner les rôles principaux — Link et Zelda — seront attendus au tournant, inévitablement.

Figurez-vous que les principaux intéressés devraient signer pour une trilogie entière, à en croire les informations de Daniel Richtman, qui travaille pour CNBC, partagée dans un article publié sur son Patreon le 29 mars. Ainsi, les trois films The Legend of Zelda sortiraient dans un intervalle de six ans, soit de 2027 à 2033. Il y aura donc trois ans d’attente entre chaque titre : Zelda en 2027, Zelda 2 en 2030 et Zelda 3 en 2033.

Vers une trilogie de films Zelda au cinéma ?

Nintendo et Sony Pictures n’attendraient pas l’éventuel succès du premier long métrage avant de se lancer dans un projet bien plus ambitieux (au regard de la popularité des jeux The Legend of Zelda, le succès au box-devrait presque être une formalité). En cela, les deux géants imiteraient Le Seigneur des anneaux. D’autant qu’il y a beaucoup d’histoires à raconter dans l’univers de ces jeux, qui sont exclusivement disponibles sur les consoles de Nintendo.

Le film n’optera pas pour de l’animation, mais pour des prises de vues réelles. // Source : Capture YouTube

Il y a d’ailleurs un autre élément en commun avec la trilogie réalisée par Peter Jackson : le lieu de tournage, qui s’étalera de novembre 2025 à avril 2026 selon Production List. Les équipes ont choisi la Nouvelle-Zélande pour reproduire Hyrule. Un choix judicieux : le pays offre des panoramas naturels vertigineux, qui siéent à merveille les œuvres de fantasy. De quoi aussi rassurer sur la cinématographie, avec plus de décors naturels et moins de fonds verts et d’effets spéciaux qui pourraient mal vieillir.

Le scénario du premier film sera le suivant : « The Legend of Zelda suit Link, un jeune guerrier destiné à protéger le royaume magique d’Hyrule contre les forces des ténèbres. Le monde est menacé par Ganon, un chef de guerre impitoyable qui veut récupérer la Triforce, une relique ancienne qui garantirait une puissance illimitée. Pour l’arrêter, Link embarque pour une aventure périlleuse, se battant contre des créatures monstrueuses, explorant des donjons dangereux et résolvant des puzzles pour mettre la main sur des artefacts qui l’aideront dans sa quête. » Le casting principal sera à trois têtes : Link, Zelda et Ganon.

