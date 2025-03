Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’avez pas encore mis la main sur la PlayStation 5 et qu’Astro Bot vous fait diablement envie, alors cette offre de Darty est peut-être l’occasion rêvée d’acquérir les deux.

La PlayStation 5 Slim est de temps en temps promotion, avec des réductions plus ou moins intéressantes ou des packs avec un ou plusieurs jeux. Ces derniers sont d’ailleurs les offres les plus intéressantes si le jeu proposé est dans votre wish-list. Le superbe Astro Bot accompagne cette fois l’édition digitale de la PS5 dans ce pack en promotion. De quoi jouer en famille aussitôt la console déballée.

La PlayStation 5 Slim édition Digitale sans lecteur de disques est normalement vendue au prix de 449,99 €. Quant à Astro Bot, le jeu est vendu 69,99 € sur le store de PlayStation. Le pack avec la console et le jeu est en ce moment proposé au prix de 379,99 € grâce au code promo DARTY20 à rentrer dans le panier, soit une économie de 140 €.

C’est quoi, Astro Bot ?

9/10 Astro Bot Lire le test 53,49 € sur Leclerc 53,64 € sur Amazon Points forts Des idées plein la besace

Le soin du détail

Le casting de bonhommes Points faibles Un rappel que la DualSense est trop sous-exploitée

Pas de mode multi

Le 100 % est vite plié pour les habitués

Astro Bot, GOTY de 2024, est le jeu parfait pour s’essayer à la PS5 et constitue un excellent titre pour jouer en famille. Fort du succès d’Astro’s Playroom, inclus dans la console et conçu pour mettre en avant les fonctionnalités de la manette DualSense, les équipes de la Team Asobi se sont très vite penchées sur une suite. Astro Bot reprend donc le meilleur de ses prédécesseurs dans un titre où le jeune public, comme les joueuses et les joueurs confirmés, retrouveront un plaisir de jeu immédiat.

Astro Bot empiète clairement sur les plates-bandes de Nintendo en proposant un jeu de plates-formes 3D aux graphismes colorés où les idées s’enchaînent aussi vite que les brochettes de poulet dans un buffet japonais à volonté. Dirigé par le Français Nicolas Doucet, le studio japonais délivre un jeu au gameplay accessible et plaisant dans un genre qui fait cruellement défaut à la console de Sony. Astro Bot peut s’apprécier comme premier jeu vidéo autant que comme un gros morceau de nostalgie pour celles et ceux ayant connu les premières heures de la PlayStation.

Astro Bot // Source : Capture PS5

À ce prix, l’offre PS5 vaut-elle le coup ?

La PS5 Slim digitale est une excellente affaire à ce prix et avec Astro Bot ! Si vous achetez vos jeux en version physique, il faudra cependant investir dans un lecteur de disques, ou opter pour la version Standard. Le modèle Digitale reste néanmoins intéressant si vous jouez occasionnellement, et n’achetez vos jeux qu’en version dématérialisée.

Les points à retenir sur pack PS5 + Astro Bot :

Moins de 380 € pour la console et un de ses meilleurs jeux

La manette DualSense

Vous pouvez toujours acheter un lecteur de disques plus tard

