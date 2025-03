Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’avez pas encore mis la main sur la dernière console de Sony, cette offre de La Fnac pourrait bien valoir le coup avec trois jeux offerts.

La PlayStation 5 Slim est régulièrement en promotion avec des réductions sur la console, et de temps à autre des packs avec un ou plusieurs jeux. Cette nouvelle promotion propose un pack avec Astro Bot offert, mais aussi le dernier Monster Hunter Wilds, et le mal-aimé Forspoken, le tout pour le prix d’une PS5.

La PlayStation 5 Slim avec lecteur de disques est normalement vendue au prix de 549,99 €. Le pack avec la console et le jeu Astro Bot est proposé au prix de 499,99 €.

Si vous ajoutez Monster Hunter Wilds au panier, le jeu passe au prix de 44,99 €.. Forspoken, normalement vendu 19,99 €, est quant à lui offert.

C’est quoi, ces trois jeux offerts avec la PS5 ?

Astro Bot, GOTY de 2024, constitue un jeu parfait pour s’essayer à la PS5 et à sa manette DualSense. Le jeune public, comme les joueuses et les joueurs confirmés, retrouveront un plaisir de jeu immédiat et unique propre habituellement aux titres de Nintendo, et qui manquait à la console de Sony. Astro Bot est en effet un jeu adorable doté de graphismes colorés, de musiques festives et d’un gameplay accessible et plaisant. Le titre a tout du jeu vidéo familial par excellence et constitue de plus un beau morceau de nostalgie pour celles et ceux ayant connu les premières heures de la PlayStation.

Astro Bot // Source : Capture PS5

Monster Hunter Wilds est un jeu vidéo de rôle et d’action dans lequel vous incarnez des chasseurs de monstres dans un univers de fantasy en monde ouvert. D’une grande richesse dans son gameplay, le titre de Konami vous propose de chasser, cuisiner, réapprovisionner vos réserves et fabriquer de nouveaux équipements et armes afin d’incarner le chasseur de monstres parfait. L’aventure peut d’abord se faire en solo pendant une dizaine d’heures, puis en mode coopératif jusqu’à quatre joueurs et en cross-play.

Monster Hunter Wilds // Source : Capcom

Forspoken 4/10 Forspoken Lire le test 71,99 € sur Amazon Points forts L’héroïne est attachante

DES CHATS MIGNONS !

Le sentiment de puissance, malgré tout Points faibles Gameplay qui manque de finitions

Aucun effort dans la narration

Visuellement, c’est décevant

Enfin, Forspoken n’est clairement pas le meilleur jeu de la PS5. Le titre suit les aventures de Frey, une jeune New-Yorkaise qui se retrouve du jour au lendemain dans un monde fantastique. Armée de nouveaux pouvoirs, elle doit combattre des ennemis et percer les mystères du monde cruel d’Athia. Avec un gameplay aléatoire, un récit confus et une mise en scène d’un autre temps, le jeu est vite devenu anecdotique. Reste que gratuitement, l’aventure peut avoir meilleur goût.

Forspoken // Source : Square Enix

À ce prix, l’offre PS5 de La Fnac vaut-elle le coup ?

La PS5 Slim avec lecteur de disque et trois jeux offerts, dont deux triple A récents, c’est assurément une excellente affaire ! La PlayStation 5 Slim se décline en deux modèles : une édition numérique pour les jeux dématérialisés et une édition standard avec lecteur de disque. Notez que la PS5 Slim édition numérique est aussi présente dans l’offre de La Fnac, au prix de 399 €, avec les mêmes jeux offerts.

Les points à retenir sur l’offre PS5 :

Console avec lecteur

Astro Bot, le GOTY 2024 inclu

Le dernier Monster Hunter Wilds

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !