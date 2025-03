Lecture Zen Résumer l'article

Surnommé Laser Hell en raison de sa difficulté extrême, un niveau secret de Split Fiction a été terminé par deux joueurs chinois. Ils seront prochainement invités à visiter le studio de développement.

Hazelight Studios a tout donné pour son dernier jeu intitulé Split Fiction, et qui met absolument tout le monde d’accord. C’est un carton total (lire notre test de Split Fiction). Reprenant la philosophie de It Takes Two, il construit son gameplay sur l’obligation de jouer à deux, en coopération. Généreux dans les situations qu’il offre, Split Fiction recèle de références et a aussi quelques secrets bien gardés.

L’un des secrets en question concerne un niveau proposant une difficulté particulièrement relevée : cinq salles truffées de lasers mortels, nécessitant alors des sauts et des mouvements précis pour survivre et ne pas mourir une seule fois (sous peine de tout recommencer). Ce niveau de Split Fiction est tellement dur que même les développeurs ne l’ont pas tous terminé. Récemment, deux speedrunners chinois ont réalisé le défi, et ils ont obtenu une belle récompense.

Split Fiction se joue en duo. // Source : Capture PS5

Ils terminent un niveau ultra-difficile de Split Fiction et sont invités au studio

Comme le montre cette vidéo publiée sur YouTube, la fin du niveau offre une séquence dans laquelle Josef Fares, le directeur de Split Fiction, adresse un message. Il félicite les joueurs d’être arrivés jusque-là et ajoute une donnée supplémentaire : « C’est une prouesse vraiment, vraiment incroyable. Je vais vous dire une chose : si vous me voyez dans la vraie vie et si vous pouvez me prouver que vous avez terminé ce défi, je peux promettre que les premières personnes à le faire seront invitées en Suède et verront notre prochain jeu. »

Voilà à quoi ressemble le défi infernal :

Visiblement, les speedrunners sharkOvO et E1uM4y sont les heureux élus pour accomplir cette promesse, grâce à leur succès partagé le 17 mars sur le réseau social BiliBili. Dans un tweet publié le 19 mars, Josef Fares a confirmé : « Félicitations à sharkOvO et E1uM4y pour avoir terminé le challenge secret ‘Laser Hell’ dans Split Fiction. C’est TRÈS impressionnant ! Je vais tenir ma promesse et je vous invite en Suède pour voir un aperçu de notre futur jeu. On prendra contact ! »

Vous voulez tenter votre chance ? Ce défi secret de Split Fiction se trouve dans le chapitre intitulé Sécurité maximale du niveau Isolation (le sixième). Dans l’ascenseur qui invite Mio et Zoé à rester debout sur deux boutons pour l’activer, il faut rentrer la séquence suivante (sur les boutons) : droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche et droite. Bon courage !

