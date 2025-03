Lecture Zen Résumer l'article

L’avenir est un opéra rock : Sadie Sink est l’héroïne d’O’Dessa, un film post-apocalyptique et musical disponible sur Disney+. Entre une ode à la liberté, une esthétique léchée et un second degré évident, ce film fait du bien.

Qui a dit que les guitares ne pouvaient pas résonner après la fin du monde ? Sorti ce jeudi 20 mars 2025 sur Disney+, directement en streaming, O’Dessa est d’abord une promesse inattendue : un opéra rock post-apocalyptique. Il en résulte non seulement une bonne surprise aussi solide que rafraîchissante, mais aussi une démarche cinématographique concoctée aux petits oignons.

Le film de Geremy Jasper tire son titre du prénom de son héroïne, interprétée par Sadie Sink (qui donne la réplique à Regina Hall, Kelvin Harrison Jr., et Murray Bartlett). Fille d’une famille de fermiers, elle garde en mémoire l’amour de la musique que lui a transmis son père, de son vivant. Après une tragédie, O’Dessa se met finalement sur les routes. Mais alors qu’on lui dérobe son bien le plus précieux, elle doit se rendre dans une dangereuse cité.

Rock ‘n’ roll + post-apo. // Source : Disney+

Le monde d’O’Dessa n’est pas très accueillant pour les humains qui y survivent tant bien que mal après que le monde a été « empoisonné ». Dans ce marasme post-apocalyptique, une figure totalitaire a émergé : Plutonovitch, un homme qui tient le peuple à travers une étrange émission de divertissement. Défier son régime est passible de la pire des peines.

O’Dessa est un film hopepunk

Que peut une jeune fille avec sa guitare face à un régime totalitaire sur une terre dévastée ? Réponse : elle peut bien plus que vous ne l’imaginez. Car O’Dessa n’est pas fondamentalement une dystopie. Si le contexte l’est bien, le film de Geremy Jasper aspire à l’utopie : celle de l’art pour sauver le monde. L’art, et tout ce qui va avec : l’amour et l’espoir comme des outils puissants pour façonner la réalité.

Ainsi, l’avenir sera rock ou ne sera pas : le voyage de l’héroïne vibre au rythme de la musique. C’est presque beatnik, comme une relecture SF de Sur la route de Jack Kerouac. Le réalisateur nous narre une émancipation par le chant et les guitares. La jeune O’Dessa ose s’exprimer, ose aimer, ose espérer : sa liberté est un cri du cœur contre lequel aucune oppression ne peut résister. L’héroïne fait littéralement plier la réalité à cette liberté artistique, et l’intensité de Sadie Sink dans cette interprétation ne fait qu’accentuer cet effet.

Euri (Kelvin Harrison Jr.) et O’Dessa (Sadie Sink). // Source : Disney+

Et c’est là qu’un film comme O’Dessa apporte énormément à la science-fiction contemporaine : tout en reprenant des schémas habituels des œuvres post-apo — on y trouve de nombreuses références –, O’Dessa les tourne en dérision, non sans second, voire troisième degré, pour s’en détourner et proposer une vision profondément hopepunk.

Une hallucination rock ‘n’ roll

On peut raisonnablement affirmer qu’O’Dessa aurait mérité sa place dans les salles de cinéma : l’expérience esthétique est élégante. Les séquences, décors, costumes sont élaborés pour être à la fois poétiques et loufoques. Du travail des couleurs sur les plans larges jusqu’au soin apporté aux plans rapprochés, Geremy Jasper livre là une vraie vision d’auteur singulière de son monde post-apocalyptique.

Surtout, cette vision artistiquement originale renforce la sensation qu’O’Dessa est une hallucination rock ‘n’ roll à mi-chemin entre le rêve et la réalité.

Sadie Sink au début d’O’Dessa. // Source : Disney+

Le film n’oublie pas non plus d’être un véritable opéra rock digne de ce nom : la playlist originale est un plaisir pour les oreilles — que l’on apprécie donc de réécouter –, portée de mises en scène pleines de pep’s. On appréciera d’ailleurs les performances de tout le casting dans ce domaine.

En définitive, O’Dessa fait partie de ces œuvres qui font du bien à la science-fiction en sortant des sentiers battus et en s’amusant un peu des codes habituels.

Le verdict 10/10 O’Dessa Voir la fiche On a aimé L’intensité du jeu de Sadie Sink

Musique, espoir et amour : une approche hopepunk revigorante

Une esthétique léchée et originale

Belle qualité musicale de l’opéra rock On a moins aimé Le film aurait mérité quelques minutes en plus à la fin

Et il aurait dû sortir au cinéma Profondément hopepunk derrière sa dystopie, O’Dessa sort des sentiers battus, tout en reprenant de nombreux classiques du post-apo pour mieux les envoyer valser. Entre émancipation et contre-culture, la trajectoire de l’héroïne est une ode à la liberté, permise grâce à l’art et, en l’occurrence, la musique. Celle-ci est d’ailleurs digne d’un bon opéra rock, O’Dessa tenant donc sa promesse. Une œuvre vraiment singulière, qui parachève sa vision avec une esthétique léchée, entre rêve et réalité, doublée d’une ironie pleine de second degré. La science-fiction a besoin de ce genre d’œuvres qui ne répondent pas aux codes habituels des blockbusters.

