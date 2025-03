Lecture Zen Résumer l'article

L’histoire de Titus ne s’achève pas avec Space Marine 2 : son récit va se poursuivre dans un nouveau jeu vidéo, annoncé le 13 mars. Mais il faudra attendre longtemps : Space Marine 3 n’arrivera pas avant des années.

Au 41e millénaire, il n’y a que la guerre. Mais au 3e, il y aura Space Marine 3. La suite de l’épisode actuel, sorti il y a à peine six mois, vient en effet d’être officialisée dans un communiqué de presse paru le 13 mars 2025. Et comme on peut s’y attendre, le prochain volet mettra une fois encore Titus, le héros des deux premiers épisodes, au centre de l’intrigue.

Mais gare à ne pas s’emballer trop vite : l’annonce faite par Games Workshop, la société britannique qui possède la licence Warhammer 40,000, n’est en fin de compte qu’un vert. S’il est certes déterminant, tout reste à faire, pour ainsi dire. Le chantier pour aboutir à Space Marine 3 s’étalera sur des années.

Signe d’ailleurs que nous n’en sommes qu’aux prémices, le communiqué n’en dit pas beaucoup plus. Une vidéo d’annonce existe, révélant le logo du prochain jeu et mettant en scène Titus. On nous promet « de plus grandes batailles, plus d’action et plus d’ennemis à purger », une campagne inédite, d’autres modes multijoueurs et des « innovations ».

On devrait également faire face à de nouveaux ennemis. Dans le premier volet, on devait occire des Orks et des adeptes du Chaos. Dans l’actuelle suite, on fait face à des Tyranides ainsi qu’une légion traitresse de Space Marines, les Thousand Sons. Cependant, le communiqué prend bien soin de ne rien révéler en la matière.

Space Marine 2 reste une priorité des équipes

Par ailleurs, les équipes de développement sont encore très accaparées par la sortie récente de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Le communiqué rappelle d’ailleurs que le jeu bénéficie encore d’une attention particulière pour livrer de nouvelles activités aux joueurs et aux joueuses, en PVP et en PVE, et pour régler toujours plus finement l’équilibrage des classes.

Ainsi, le studio de développement Saber Interactive, en coordination avec l’éditeur Focus Entertainment, est focalisé notamment sur le futur mode « Horde ». Celui-ci doit proposer une nouvelle manière d’affronter les xenos et les traitres de l’Impérium, avec des vagues d’ennemis à oblitérer. Cela, en plus de la campagne, des opérations et du joueur contre joueur.

Ce soutien à Space Marine 2, promet Games Workshop, va encore s’étaler sur des années. Un appui qui s’explique aussi par l’éloge qu’a reçu le titre depuis son lancement, à la fois de la presse et du public (lire notre test de Warhammer 40,000 : Space Marine 2, que l’on a trouvé globalement excellent), et qui motive la production à en prendre soin.

