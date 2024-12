Lecture Zen Résumer l'article

Alors qu’une adaptation en série de Warhammer 40,000 se profile, Space Marine 2 bénéficie d’une belle promotion à condition d’avoir le mot de passe secret de Numerama. Le fameux code glissé dans ce papier permet aussi de profiter d’une réduction sur le nouveau DLC Total War Warhammer 3.

C’est quoi, cette promotion Warhammer ?

Avec le code promo NUMERHAMMER sur Gamesplanet, vous pouvez actuellement obtenir une réduction de 17 € sur Warhammer 40,000: Space Marine 2 en version dématérialisée sur PC. Le code fonctionne également sur le DLC Omens of Destructio de Total War Warhammer 3, fraîchement disponible. Le code est valable jusqu’au 31 décembre 2024.

Que valent Warhammer 40,000: Space Marine 2 et Total War Warhammer 3

L’univers de Warhammer 40,000 est vaste et compte une multitude d’opus. S’ils sont tous plus ou moins à découvrir, Space Marine 2 est le plus récent. Ce hack’n’slash à la troisième personne mêle habilement des combats aux tirs nerveux et des corps-à-corps brutaux, avec notamment une épée tronçonneuse qui ne fait pas dans la délicatesse. C’est tout simplement un vrai défouloir. L’ambiance est fidèlement retranscrite : on y incarne le capitaine Demetrian Titus et ses hommes qui se retrouvent plongé dans une lutte sans merci contre les tyranides, des créatures extraterrestres voraces. Si la campagne ne dure à peine que 10 à 12 heures, le mode opérations (avec des bots ou des amis) offre une rejouabilité bien plus importante — pouvant prolonger considérablement l’expérience avant de ressentir une éventuelle lassitude.

Pour le DLC Omens of Destruction, difficile de se faire un avis pour l’heure, car l’extension est sortie 12 décembre. Celle-ci vient compléter un jeu de stratégie dans lequel le but est d’étendre son empire. Sorti en 2022, le jeu est déjà bien dense si l’on en croit la réputation de la franchise Total War: Warhammer 3. La nouvelle extension ajoute, entre autres, trois nouveaux seigneurs légendaires qui viennent enrichir les campagnes et les affrontements : Skulltaker, Golgfag Maneate et Gorbad Ironclaw.

Cette promotion est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire si vous êtes fans de licence et qu’il vous manque le dernier Warhammer 40,000 ou la récente extension Omens of Destruction de Total War Warhammer 3. Vous ne serez pas déçu du voyage dans l’Imperium. En plus des heures de défouloirs qu’il propose, le jeu est une véritable claque visuelle, avec des graphismes à la hauteur — de ce fait, assurez-vous d’avoir une machine suffisamment puissante pour en profiter pleinement.

Au-delà des jeux, on a même récemment appris qu’Amazon prévoit de sortir une série portée par Henry Cavill sur Warhammer ce qui témoigne de la richesse de cet univers.

