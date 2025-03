Lecture Zen Résumer l'article

Spotify a publié un rapport sur les revenus versés aux musiciens. La plateforme réfute d’être moins rémunératrice que ses concurrentes. Sauf que ce n’est pas l’avis des artistes qui continuent à dénoncer leur rémunération versée par Spotify.

Dans son dernier rapport sur les royalties versés aux artistes, Spotify dit avoir donné plus de 10 milliards de dollars pour l’année 2024. Une somme énorme alors que le service de streaming musical commence à être rentable. L’objectif de cette communication : réfuter les rumeurs selon lesquelles Spotify ne rémunère pas assez les artistes, notamment vis-à-vis des services concurrents. Un rapport qui ne semble toujours pas apaiser les tensions entre la plateforme et les créateurs.

Des rémunérations sur Spotify en hausse : 10 000 dollars pour un million de stream

Comme le fait remarquer TechCrunch, pour la première fois, un million de streams sur Spotify a permis aux artistes de récupérer plus de 10 000 dollars en moyenne, « soit plus que n’importe quelle autre entreprise en un an ». Le rapport de la plateforme insiste dessus : c’est dix fois plus qu’il y a dix ans.

Le rapport de Spotify sur la rémunération des artistes // Source : Numerama

L’argumentation de Spotify est que la plateforme permet de massifier les écouter des principaux artistes, qui deviennent de plus en plus nombreux : « en 2024, les artistes ayant généré au moins 100 000 dollars de redevances enregistraient de la musique dans plus de 50 langues ». Même chose pour les artistes plus confidentiels : Spotify dit arriver à les faire découvrir : « plus de 50 % des artistes ayant généré au moins 1 000 dollars de royalties sur Spotify en 2024 ont réalisé la majeure partie de leurs revenus auprès d’auditeurs étrangers. »

Les artistes toujours pas convaincus par les royalties versés par le service de streaming musical

Cependant, tous ces chiffres avancés par Spotify sont loin de convaincre les artistes. Plusieurs auteurs-compositeurs ont même boycotté la soirée de Spotify organisée à l’occasion des Grammy Awards. Ils mettent en avant un article de Billboard qui explique que Spotify les paiera moins cette année : ils pourraient perdre jusqu’à 150 millions de dollars. La raison : l’ajout des livres audio aux abonnements de la plateforme, ce qui réduira la part reversée aux musiciens dans le « pot commun » que crée Spotify avec.

Les différences de rémunération des services de streaming musical par Duetti // Source : Capture Numerama

Autre controverse : la différence de rémunération entre Spotify et ses concurrents. Un rapport de Duetti (une plateforme qui permet aux artistes de monétiser leur musique) indique que pour 1 000 streams aux États-Unis, Spotify rémunère en moyenne 3 dollars. Ce qui est loin de ses concurrents :

Amazon Music : 8,8 dollars ;

Apple Music : 6,2 dollars ;

YouTube Music : 4,8 dollars.

Un rapport toutefois démenti par Spotify dans une déclaration à TechCrunch « Ces affirmations sont ridicules et infondées […] aucun service de streaming ne paie à l’écoute ».

