Fin de course pour l’Ai Pin, ce petit appareil qui voulait remplacer le smartphone. HP rachète Humane, l’entreprise derrière le produit, pour récupérer son expertise et ses équipes. Les Ai Pin seront désactivés le 28 février prochain.

L’Ai Pin n’aura donc jamais convaincu et finit racheté par un géant de la tech, HP. C’est ce que rapporte Bloomberg ce 18 février : la start-up Humane, fondée par d’anciens cadres d’Apple qui voulaient bousculer le marché, est rachetée par HP.

Humane rachetée par HP : la start-up qui a créé l’Ai Pin va disparaître

HP va donc acquérir Humane pour 116 millions de dollars, comme l’ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué de presse. Un rachat qui va lui permettre de « récupérer » les salariés de Humane, mais aussi tous les logiciels développés par la start-up ainsi que sa propriété intellectuelle.

L’objectif pour HP, ce n’est pas de tuer le smartphone, mais plutôt de créer des appareils qui peuvent traiter des requêtes par l’IA, via le cloud et en local. Humane ne va pas totalement disparaître : elle va devenir HP IQ, un « laboratoire d’innovation en IA » qui va travailler « sur la création d’un écosystème intelligent à travers les produis et services de HP ».

Ai Pin // Source : Humane

Ce rachat est donc un échec industriel pour Humane. La start-up avait l’ambition de révolutionner le marché de la tech, en enterrant le smartphone et en intégrant de l’IA partout. L’Ai Pin aura eu moins d’un an de carrière : il avait été lancé en avril 2024. Dès ses débuts, les vives critiques avaient mis un coup à l’image du produit, d’autant plus que les chargeurs risquaient d’exploser. Tant et si bien que dès mai 2024, Humane avait cherché à se faire racheter, pour un prix entre 750 millions et un milliard de dollars. Quelques mois plus tard, sa valeur a été divisée par sept. Ce qui avait notamment poussé Humane à se concentrer sur Cosmos, un système d’exploitation d’IA pour les appareils domestiques. C’est ce que rachète HP aujourd’hui pour de futurs appareils.

L’Ai Pin ne sera bientôt plus utilisable, mais qui s’en inquiète ?

Comme l’écrit Bloomberg, Humane a déclaré auprès de ses clients cesser de vendre son Ai Pin. Mais, ce qui est plus important, c’est le sort réservé aux produits achetés. L’entreprise précise qu’ils ne pourront plus se connecter à ses serveurs le 28 février prochain. Humane invite les utilisateurs à télécharger leurs photos, vidéos et notes avant le 28 février. Passé cette date, les données seront perdues.

Le Ai Pin dispose d’un projecteur pour afficher des infos, mais il ne sert qu’à vérifier l’orthographe d’un message dans la vraie vie. // Source : Numerama

Les utilisateurs pourront toujours utiliser certaines fonctionnalités de l’Ai Pin, mais uniquement celles qui fonctionnent en local. Sur la page de support de l’appareil, Humane précise que l’Ai Pin « permettra toujours d’utiliser des fonctions hors ligne telles que le niveau de batterie, etc. » Pas davantage de précisions sur ce qu’il sera toujours possible de faire avec cet appareil. L’arrêt des serveurs va donc rendre inutilisable l’Ai Pin.

Est-ce un problème pour les consommateurs ? Oui, pour ceux qui ont acheté leur Ai Pin il y a plus de 90 jours et qui ne pourront pas être remboursés. Cependant, les consommateurs étaient unanimes : l’Ai Pin ne sert à rien. Pour l’heure, le smartphone reste le roi de la tech.

