Des hackers ont piraté le studio Insomniac Games à l’origine du jeu sur PS5, Marvel’s Spider-Man 2. Les cybercriminels ont dévoilé de potentielles images du prochain jeu Wolverine.

Insomniac Games, célèbre studio de jeu vidéo, a été victime d’une cyberattaque. Les hackers du groupe Rhysida Ransomware ont revendiqué leur attaque ce 12 décembre sur le site darknet. En guise de preuve, ils ont montré des pièces d’identité d’employés, des échanges de mail au sujet de Spider-Man 2 et des images de certains jeux, notamment ce qui semble être le futur « Wolverine ». Les cybercriminels demandent 50 bitcoins pour garder l’ensemble des données confidentielles, soit environ 1,9 million d’euros selon le dernier cours.

La revendication de la cyberattaque sur le site darknet. // Source : Numerama

Rhysida Ransomware donne six jours à Insomniac Games pour payer la rançon. Il est possible que les pirates vendent également les données aux plus offrant.

Le probable futur costume de Marvel’s Wolwerine a fuité

Dans les images révélées par Rhysida, on aperçoit le potentiel futur costume du jeu « Marvel’s Wolwerine », le prochain titre phare du studio. Plusieurs échanges concernent aussi « Marvel’s Spiderman 2 », actuellement l’un des jeux les plus populaires sur PS5.

Rhysida Ransomware est un nouveau groupe de cybercriminels, actifs depuis 2023. Ces hackers ont déjà fait quelques victimes de renom, telles que la Martinique en juin dernier. Les pirates paralysent le système informatique de la victime avec un ransomware, un logiciel qui chiffre les données, avant de demander une rançon pour tout débloquer. Le studio Insomniac Games n’a pas encore réagi publiquement à cette cyberattaque.

Bien sûr, Numerama a choisi de ne pas diffuser ces premières images.

