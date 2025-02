Lecture Zen Résumer l'article

Le studio Bethesda Softworks a lancé une initiative exceptionnelle, qui donnera l’opportunité à un passionné fortuné d’apparaître dans le futur jeu vidéo The Elder Scrolls VI.

En 2018, Bethesda Softworks levait le voile sur The Elder Scrolls VI, qui aura la lourde tâche de prendre la suite du légendaire Skyrim. Depuis, c’est le silence total et, à vrai dire, l’entreprise américaine a officialisé ce RPG beaucoup trop tôt, simplement dans l’optique de rassurer les fans. Cela dit, figurez-vous que les développeurs ont prévu une expérience unique pour l’un d’entre eux : l’opportunité de créer un personnage pour qu’il apparaisse en jeu (la date de sortie de The Elder Scrolls VI demeurant un mystère).

Cette initiative a été annoncée dans un communiqué publié le 17 février. « Nous offrons l’opportunité, à un chanceux gagnant, de créer un personnage non jouable dans The Elder Scrolls VI », lit-on dans l’annonce. Pour avoir une chance d’être élu, il faut de l’argent, car c’est un système d’enchères qui a été retenu. Actuellement, il faut miser plus de 30 500 $ pour remporter le lot.

La chance d’une vie pour les fans de The Elder Scrolls

Sur le site des enchères, qui se termineront le 23 février, on peut lire que « cette chance d’une seule vie va vous permettre de vous immortaliser dans l’un des jeux les plus attendus, The Elder Scrolls VI (…). Avec cette expérience exclusive, vous travaillerez avec les développeurs pour créer un personnage personnalisé qui apparaîtra dans le jeu, laissant alors votre marque sur cette saga légendaire. »

Bethesda Softworks ne dit rien sur l’importance qu’aura ce personnage, imaginé par un fan, dans l’histoire. On espère qu’il ne s’agira pas d’un modeste villageois perdu au fin fond de la carte et qui ne sera croisé que par quelques personnes. L’entreprise ne précise pas non plus la liberté qui sera accordée à celle ou celui qui gagnera le précieux sésame.

On peut penser que le but est de modéliser un personnage à son effigie, mais peut-être que quelqu’un de plus créatif optera pour une autre option. Il faudrait aussi que les développeurs trouvent un moyen simple d’identifier clairement ce personnage unique, afin que les joueuses et les joueurs de The Elder Scrolls VI puissent facilement le reconnaître.

Un premier visuel, daté, de The Elder Scrolls VI. // Source : Bethesda

L’argent récolté par Bethesda ne remplira pas le compte en banque du studio, mais ira à l’association Make-A-Wish — qui apporte du bonheur aux enfants atteints d’une maladie grave en réalisant leur vœu le plus cher (il existe une antenne en France). C’est donc une excellente opération de la part de Bethesda, qui va permettre en réalité de réaliser plusieurs souhaits en un seul. Et plus le prix grimpera, mieux ce sera pour Make-A-Wish.

