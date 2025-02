Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La longue série des jeux vidéo Ryu Ga Gotoku, connue en occident sous le nom Yakuza, engendre un nouveau spin-off. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est le nouvel épisode, prévu pour le 21 février 2025. Voilà où le trouver en précommande au meilleur prix.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est prévu pour le 21 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, au prix de 59,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Vous pouvez le précommander en version physique sur PS5 au prix de 48,99 € sur le site de Cdiscount. Le jeu est aussi disponible sur le site de Leclerc, en livraison et retrait magasin, au prix de 49,99 €.

C’est quoi, ce nouveau jeu Yakuza ?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii prend place six mois après les événements de Like a Dragon: Infinite Wealth, précédent titre de la saga et deuxième épisode de la nouvelle série canonique qui fait suite aux sept épisodes intitulés Yakuza en occident. Si vous n’avez rien compris, vous pouvez consulter la page Wikipédia de la série, qui compte plus d’une vingtaine d’épisodes. Rassurez-vous, il semblerait que les équipes de Ryu Ga Gotoku Studio ont pensé ce nouvel opus comme un jeu indépendant qui peut constituer une porte d’entrée dans l’univers déjanté de la saga.

Vous y incarnez Goro Majima, second rôle récurrent des Yakuza, qui ne garde aucun souvenir de sa vie passée. Il se retrouve engagé dans un combat avec des locaux d’Hawaï, des pirates et des ex-yakuzas venus droit du Japon. Comme n’importe quelle personne le ferait dans cette situation, il devient le capitaine d’un équipage de pirates et part à la recherche d’un trésor, tout en essayant de régler ses nombreux problèmes à coup de parasol et de batailles navales.

Ce nouveau jeu Yakuza vaut-il le coup en précommande à ce prix ?

Si vous êtes fan de la saga, ou qu’un jeu de piraterie vous fait envie, vous êtes au bon endroit. Moins de 50 € pour la précommande, c’est une bonne affaire. Attention toutefois où vous mettez les pieds. Les jeux Yakuza, connus pour leur grand n’importe quoi et leur aspect drama japonais, peuvent dérouter. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii semble même pousser la recette à fond, avec un système de combat qui laisse la part belle à l’improvisation. Fini le tour par tour des épisodes Like A Dragon, la série revient à de la vraie bagarre à main nue avec toute une panoplie de coups et combos, et la possibilité d’utiliser des armes.

En dehors des combats, le gameplay vous offre la possibilité d’assembler votre équipage de pirates, tel un Luffy des temps modernes. Vous pourrez augmenter les compétences de votre bateau et explorer les quelques îles que compte le jeu. Des combats navals en temps réel seront même de la partie. Les mini-jeux, si chers à la saga, sont toujours présents, comme le karaoké, les courses, les bornes d’arcade ainsi que d’autres probablement interdits aux plus jeunes. En bref, ce nouveau Yakuza s’annonce fidèle à la série, pour le meilleur et pour le pire.

