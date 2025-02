Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Monster Hunter Wilds est le nouvel opus de la franchise Monster Hunter. L’action-RPG développé et publié par Capcom est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series pour le 28 février 2025. Voilà où le précommander au meilleur prix.

Où précommander Monster Hunter Wilds ?

Monster Hunter Wilds est prévu pour le 28 février 2025 sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series, au prix de 79,99 €. Il est disponible en précommande en version physique sur PS5 au prix de 59,99 € sur le site de Carrefour, et au même prix sur Xbox Series.

Le retrait en magasin est gratuit et la livraison est gratuite à domicile ou en point relais.

Le jeu est aussi disponible en précommande sur le site de Leclerc au prix de 56,90 € sur PS5 et au même prix sur Xbox Series, mais les frais de livraison à domicile s’élèvent à 5,90 €. Le retrait en magasin est gratuit.

C’est quoi, Monster Hunter Wilds ?

Monster Hunter Wilds est un jeu vidéo de rôle d’action dans lequel les joueuses et les joueurs incarnent des chasseurs de monstres dans un univers de fantasy. Vous êtes libre d’explorer le monde librement et de vous déplacer en toute liberté entre les paysages sauvages et le village des chasseurs. Dans ce dernier, sorte de hub géant, vous pourrez cuisiner, réapprovisionner vos réserves et fabriquer de nouveaux équipements. Quant à la faune et la flore, ils forment un écosystème immersif cohérent, peuplé d’animaux sauvages.

Bien que l’aventure puisse se faire en solo, le jeu prend en charge un mode multijoueur coopératif jusqu’à quatre joueurs. Vous pourrez bien sûr lancer une partie en cross-play, afin de jouer avec vos amis qui ne sont pas sur la même plateforme que vous. Si vous préférez être seul, vous pourrez toujours demander l’aide de trois chasseurs de soutien, contrôlés par le jeu.

Monster Hunter Wilds // Source : Capcom

À ce prix, le jeu vaut-il le coup en précommande ?

C’est un très bon prix si vous attendez le jeu de pied ferme. Sans doute pour attirer un nouveau public qui recherche une expérience plus consistante, cet épisode Wilds compte bien imposer une histoire plus riche qu’habituellement. Vous rejoindrez les rangs d’une équipe spéciale de la Commission de recherche qui enquête sur les Terres interdites, accompagné de vos compagnons, dont Alma, l’assistante nommée par la Guilde, ainsi qu’un mystérieux enfant. Cet épisode Wilds est aussi le premier de la saga entièrement doublé vocalement.

En dehors du système de chasse qui voit l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, le jeu introduit les Seikret, un nouveau type de monture, idéal pour parcourir les vastes environnements du monde, ou encore effectuer des actions en cours de route. Le gameplay s’enrichit aussi d’un mode Focus, qui permet de lancer des attaques ciblées contre des parties spécifiques d’un monstre, ou encore la possibilité d’exploiter les blessures pour infliger davantage de dégâts.

