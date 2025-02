Lecture Zen Résumer l'article

Le 4 février 2000, le monde découvrait Les Sims, simulateur de vie qui est devenu une saga. Plus de deux décennies plus tard, des millions de joueuses et de joueurs continuent de se passionner pour les petits bonhommes virtuels.

Aujourd’hui est un jour historique pour des millions de personnes dans le monde. Il y a pile 25 ans, le monde découvrait Les Sims, une simulation de vie qui allait en rendre accro plus d’un. Aujourd’hui, Les Sims 4 continue de passionner beaucoup de monde.

Une telle longévité frôle le respect et s’accompagne d’une ribambelle de chiffres tous plus impressionnants les uns que les autres. À l’occasion de cet anniversaire à applaudir, voici quelques statistiques à savoir sur une saga pas près de disparaître.

Les Sims a 25 ans // Source : EA

Quelques chiffres impressionnants pour la saga Les Sims

4

La saga Les Sims comporte aujourd’hui quatre jeux principaux : Les Sims (2000), Les Sims 2 (2004), Les Sims 3 (2009) et Les Sims 4 (2014). C’est assez peu pour une licence aussi populaire et massivement suivie sachant qu’on remarque que les sorties ont été de plus en plus espacées.

Bien sûr, Les Sims a connu de nombreux dérivés. On peut citer Les Sims Online, version MMORPG vite abandonnée, ou encore Les Sims Mobile, l’adaptation pour les smartphones, et MySims, lui-même décliné en différentes itérations.

11

Si Les Sims, premier du nom, a 25 ans, Les Sims 4 fête cette année ses 11 ans. C’est beaucoup pour un épisode qui n’a toujours pas été remplacé, et une preuve immense de sa longévité. Le fait que Les Sims 5 a été abandonné par les développeurs n’est pas anodin : les fans tiennent au quatrième épisode. « Nous continuerons également à approfondir, améliorer et moderniser Les Sims 4, qui restera une expérience Sims fondamentale », a annoncé EA en septembre dernier pour donner plus de détails sur la réorientation de Projet Rene.

Les Sims 4 // Source : EA

92

Derrière ce chiffre a priori anodin se cache le nombre de contenus additionnels pour Les Sims 4, disponibles par exemple sur la plateforme Steam (oui, ça fait environ 9 contenus par an). On parle bien évidemment de DLC payants pour enrichir l’expérience de jeu avec des thèmes divers et variés, ainsi que des objets supplémentaires pour personnaliser ses Sims et ses maisons.

Tous les DLC des Sims 4 // Source : Capture Steam

Plus de 1 300

Pour faire l’acquisition de tous ces DLC, il faut dépenser beaucoup, beaucoup d’argent : plus de 1 300 € sans aucune promotion. La fameuse expressions « ça coûte un SMIC (ou un bras) » est 100 % vrai pour Les Sims 4. Et c’est aussi une raison de ne pas passer à un cinquième opus : comment EA pourrait annoncer aux fans les plus fidèles qu’il va falloir tout racheter ?

2022

Le 18 octobre 2022 représente un date importante pour Les Sims 4 : c’est ce jour-là qu’il est passé en free-to-play, signifiant qu’on peut y jouer sans payer (spoiler : les DLC restent payants). Cela a permis à EA de relancer la machine, avec un public toujours plus large.

Plus de 30 000

Si on s’intéresse au trafic du jeu Les Sims 4, on se rend compte qu’il se porte bien. Selon Steamcharts, il réunit, en moyenne, plus de 30 000 personnes connectées en même temps — ces trente derniers jours. Une statistique impressionnante quand on sait qu’elle ne concerne que Steam. En ajoutant les autres plateformes (PC, Xbox, PlayStation), on doit pouvoir facilement doubler l’audience récurrente.

2,1 million

L’une des créatrices de contenu spécialisées dans Les Sims les plus populaires au monde s’appelle vraiment Kayla Sims. Sur YouTube, celle qui se fait appeler Lil Simsie pèse plus de 2,1 millions d’abonnés. Originaire de Chicago, elle a lancé sa chaîne à ses 15 ans, en 2015, et, depuis, elle se donne pour mission de fournir de précieux conseils à la communauté. Très engagée, elle a milité pour davantage de diversité dans la personnalisation des Sims, récolté des dons pour des associations et a collaboré sur la création de kits. Le public francophone peut se tourner vers Bellepinte (plus de 135 000 abonnés).

500 millions

Selon les derniers chiffres partagés par Electronic Arts, la saga Les Sims a franchi le cap des 500 millions de joueurs, dont 80 pour Les Sims 4.

640 millions

En 2024, 640 millions de Sims ont été créés dans Les Sims 4, c’est dire la passion continue qui anime la communauté. En 2023, elle avait été moins productive — 568 millions de Sims.

2,4 milliards

Autre preuve que Les Sims 4 rime avec gros chiffres ? En cumulé, les joueuses et les joueurs ont investi 2,4 milliards d’heures en douze mois. Cette statistique est en hausse par rapport à 2023 (1,8 milliard d’heures) et 2022 (1,4 milliard). On remarque d’ailleurs une hausse plus forte entre 2023 et 2024 (+33 %), qu’entre 2022 et 2023 (+29 %). L’effet free-to-play ?

