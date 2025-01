Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion du 25e anniversaire de la saga Les Sims, Electronic Arts annonce le grand retour des deux premiers opus de la saga. Découvrez le trailer d’annonce.

Mise à jour du 31 janvier 2025 : C’est désormais officiel : Les Sims et Les Sims 2 sont bel et bien de retour à l’occasion des 25 ans de la saga culte. Disponibles sur PC Windows (Steam, Epic Games Store et EA App), ils sont réunis dans une compilation intitulée Les Sims Collection 25e anniversaire, pour 39,99 €, ou peuvent être achetés séparément (Les Sims : Collection héritage à 19,99 € et Les Sims 2 : Collection héritage à 29,99 €).

Les Sims : Collection héritage propose le jeu de base et les DLC Ça vous change la vie, Surprise-partie, Et plus si affinités…, En vacances, Entre Chiens et Chats, Superstar et Abracadabra, ainsi que le kit Les Sims 4 : Look rétro.

Les Sims 2 : Collection héritage propose le jeu de base et les DLC Académie, Nuits de folie, La bonne affaire, Animaux & Cie, Bon voyage, Au fil des saisons, Quartier libre, La Vie en Appartement, Holiday Party Pack, Kit Fun en famille, Kit Glamour, Kit Joyeux Noël, Kit Jour de fête !, Kit H&M fashion, Kit Tout pour les ados, Kit Cuisine et Salles de bain DESIGN et Demeures de rêves, ainsi que le kit Les Sims 4 : Retour du grunge.

Article initial : Dans quelques jours, le 4 février 2025 pour être précis, la saga culte Les Sims fêtera son 25e anniversaire. Il s’agit d’un sacré cap pour cette simulation de vie qui continue de passionner des millions et des millions de joueuses et de joueurs. Face la popularité continue de sa poule aux œufs d’or, Electronic Arts entend bien célébrer l’événement comme il se doit, en multipliant les initiatives pour récompenser les fans.

L’un des cadeaux pourrait prendre la forme d’un retour susceptible de faire grand bruit. Selon une indiscrétion partagée par Kotaku le 27 janvier, laquelle corrobore un teasing d’Electronic Arts, Les Sims et Les Sims 2 seraient à nouveau disponibles sur PC cette semaine. Ce qui provoquerait alors un immense élan de nostalgie et raviverait des souvenirs chez celles et ceux présents depuis le tout début.

Teasing Les Sims pour les 25 ans. // Source : EA

EA relancerait les deux premiers jeux Les Sims sur PC

Si l’on se rend sur la page X (ex-Twitter) dédiée aux Sims, on peut tomber sur une bannière assez explicite : on y voit un personnage tiré du premier jeu, avec une roue d’actions liée à sa suite. Il y a plusieurs jours, des utilisatrices et utilisateurs Reddit avaient aussi remarqué d’anciens bruitages dans une vidéo promotionnelle, tandis que du merchandising à l’effigie de Les Sims et Les Sims 2 est commercialisé.

Selon les informations de Kotaku, qui cite une source proche d’Electronic Arts, Les Sims et Les Sims 2 feraient leur grand retour cette semaine sur PC, uniquement au format numérique (quid d’un portage sur les consoles ?). Ils seraient accompagnés de toutes leurs extensions et packs additionnels. Les modalités de commercialisation restent pour l’heure inconnues. Seront-ils gratuits ? Rien n’est moins sûr, connaissant l’appétit de l’éditeur — et de la propension du public à dépenser de l’argent pour faire l’acquisition du moindre contenu.

Dans un article, le site spécialiste SimsCommunity rappelle que Les Sims a eu droit à sept extensions (entre 2000 et 2003), tandis que Les Sims 2 en a eu huit (entre 2005 et 2008) — sans oublier les neuf packs d’objets thématiques (comme la collection Ikea).

Pour rappel, le tout premier épisode des Sims — celui qui fête ses 25 ans, donc — n’est jamais paru au format numérique. Il appartient à l’époque où il fallait insérer un CD-ROM dans son PC pour pouvoir jouer. Les Sims 2, de son côté, a eu droit à son édition numérique grâce à une Ultimate Collection parue sur Origin, exclusive aux propriétaires d’une copie originale et indisponible depuis 2018. Autant dire que les deux jeux sont devenus très, très difficiles d’accès avec le temps.

