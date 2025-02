Lecture Zen Résumer l'article

Le succès de la série Arcane pousse les développeurs de League of Legends à réadapter certains personnages du jeu vidéo. C’est le cas de Viktor, qui a reçu une grosse mise à jour fin 2024.

Depuis plus de 10 ans, des millions de joueuses et de joueurs passionnés se réunissent sur League of Legends, un jeu multijoueur compétitif qui s’inscrit dans le genre MOBA. Dans une volonté de s’ouvrir à un nouveau public, Riot Games s’est associé à Fortiche et Netflix pour créer une adaptation en série animée. Le succès d’Arcane, étalée sur deux saisons, fut immédiat.

Il faut maintenant transformer l’essai pour Riot Games, afin que les fans d’Arcane aient envie de se plonger dans League of Legends — ce n’est pas une sinécure, car c’est un jeu très complexe et exigeant. Le studio doit trouver des ramifications, notamment au niveau des personnages qu’il est possible d’incarner. C’est ainsi que le personnage de Viktor, initialement apparu dans League of Legends en 2011, a récemment été remplacé par la version de Viktor vue dans Arcane. Tant pis pour les fans de la première heure — en dépit d’un gameplay quasi inchangé.

Pourquoi Viktor a changé dans League of Legends

Pour Riot Games, changer le personnage de Viktor dans League of Legends apparaissait comme une évidence, ne serait-ce que pour respecter une continuité dans l’univers désormais partagé par le jeu vidéo et la série. Une confusion pourrait effectivement naître pour le public, avec deux personnages différent, mais portant le même nom. Dans un entretien accordé à Polygon et publié le 2 février 2025, Paul Bellezza, producteur de League of Legends, révèle que ce fut le fruit d’une collaboration entre Riot Games et Fortiche : « Nous étions tous ravis par le fait que cette nouvelle itération de Viktor soit aussi dans le jeu, plutôt que de tout séparer. »

Pour lui, c’était une évolution susceptible d’accoucher d’un « grand moment, à la fois pour les joueurs et les téléspectateurs ». Elle est visiblement arrivée très tôt dans le processus de création : « Une fois qu’on a su ce qui allait arriver dans la série et qu’on a pris connaissance de l’histoire de Viktor, on s’est lancés à 100 % dans la collaboration entre l’équipe du design et Fortiche. » Elle a par ailleurs été motivée par le regain d’intérêt pour Viktor, au sein de League of Legends, après la diffusion de la première saison.

Paul Bellezza insiste en tout cas sur le fait que League of Legends et Arcane partagent bien le même univers. Il indique : « L’histoire de Noxus que vous voyez dans le jeu et la cinématique produite pour la première saison de 2025 appartiennent au même univers. Donc oui, le Viktor d’Arcane est le Viktor que vous voyez dans le jeu. » La cinématique en question a d’ailleurs été réalisée par Fortiche et fait office de petite suite pour Arcane.

L’intéressé refuse en revanche de dire si Viktor est mort ou non : « On ne sait pas ce qui est arrivé à Viktor dans Arcane ; comme le public, nous devons interpréter ce que la série nous a montré quant à la conclusion de Jayce et Viktor. » C’est là que se situe la limite de l’exercice cross-media : si Viktor est effectivement mort dans Arcane, comment peut-il être vivant dans League of Legends ?

Si le remplacement du Viktor original est une excellente nouvelle pour les aficionados d’Arcane, les spécialistes historiques de League of Legends n’ont pas forcément perçu ce changement d’un bon œil — en témoigne cette publication partagée sur Reddit. Pour certains, le Viktor qu’ils ont tant aimé jouer a perdu son identité, malgré des éléments de design repris. Ce à quoi Paul Bellezza répond : « Chaque mise à jour de champion est liée à des risques et des retours négatifs. Nous faisons notre possible pour réduire au maximum ces risques, en conservant les éléments clés que les joueurs adorent et en s’assurant de ne pas perdre l’essence originale. Parfois, nous allons trop loin par rapport à ce que certains veulent, et il faut alors trouver un équilibre. »

