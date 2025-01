Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk paie d’autres joueurs pour faire progresser plus vite ses personnages dans les jeux vidéo, dans les difficultés les plus extrêmes. Doit-il être banni pour cela ?

La supercherie a assez duré. Ces derniers mois, Elon Musk a fanfaronné sur ses prouesses dans le jeu vidéo, en revendiquant des records obtenus dans Diablo 4. Si l’on se fie à ses tweets et aux classements mondiaux, le milliardaire serait l’un des meilleurs au monde, en dépit de ses multiples obligations professionnelles.

Mais le masque est tombé ces derniers jours. Un stream sur Path of Exile 2, dans lequel il est apparu perdu, et l’activité ô combien suspecte de son compte pendant l’investiture de Donald Trump ont fait éclater la vérité au grand jour. Elon Musk fait appel à d’autres personnes pour faire évoluer plus rapidement ses personnages. Il a fini par l’avouer à un créateur de contenu : « Les meilleurs comptes sur Diablo et Path of Exile s’appuient sur plusieurs personnes qui les partagent pour gagner la course à la progression. »

Maintenant, la question étant : Elon Musk mérite-t-il d’être banni ?

Elon Musk est un clown // Source : Nino Barbey pour Numerama

Normalement, Elon Musk devrait être banni des jeux vidéo

Dans un sujet publié le 22 janvier sur les forums de Blizzard Entertainment, l’internaute répondant au pseudo Ryck a naïvement posé la question : « Est-ce que le boosting est contre les règles ? » Le boosting est la technique employée par Elon Musk, et vraisemblablement d’autres joueuses et joueurs bien classés pour gagner rapidement des niveaux. En résumé, comme c’est surtout une course contre le temps, vous demandez à quelqu’un de jouer à votre place pour atteindre plus vite les niveaux très élevés. En tapant « Diablo 4 boosting » sur Internet, on peut tomber sur des sites qui offrent divers services pour accroître sa progression.

Ce à quoi le membre MVP MissCheetah a répondu, en citant, les règles d’utilisation de Blizzard Entertainment : « Le partage d’un même compte n’est pas autorisé, sauf si c’est une personne mineure qui utilise le compte de son tuteur légal. Donc, il est interdit de prêter son compte pour le booster. » C’est encore pire quand il y a de l’argent en jeu, et on imagine qu’Elon Musk, exempté de souci bancaire, paie pour grimper dans la hiérarchie. C’est alors un cas d’usage commercial abusif qui n’est pas autorisé.

Les règles de Blizzard Entertainment // Source : Capture d’écran

C’est un peu plus flou concernant Path of Exile 2, mais les règles en vigueur soulèvent quand même deux points importants :

Grinding Gear Games interdit de fournir des « services dans le jeu » contre n’importe quelle forme de compensation ;

Le studio précise qu’il est interdit de partager les informations liées à son compte, notamment le mot de passe, et de donner accès à un tiers sans son consentement écrit au préalable.

Dans un cas comme dans l’autre, Elon Musk enfreint les règles, ce qui devrait pousser Blizzard Entertainment et Grinding Gear Games à réagir en conséquence. Interrogées à ce sujet par IGN le 24 janvier, les deux entreprises ont préféré n’émettre aucun commentaire. Il ne faut pas négliger l’impact médiatique que leur fournit Elon Musk dès qu’il parle de Diablo 4 et Path of Exile 2. Le bannir reviendrait à se priver d’une publicité gratuite qui touche des millions de personnes, sachant qu’il n’est probablement pas le seul à faire appel au boosting (comme il l’affirme) et qu’il faudra prouver qu’il paie.

Pendant ce temps-là, Elon Musk continue de faire le malin sur son compte X (ex-Twitter). Le 27 janvier, il a publié « Fatalism FTW », soit « Fatalité, pour la victoire ! », en réponse à tweet montrant que son personnage, baptisé Fatalismftw, a atteint le troisième rang dans le classement hardcore de Path of Exile 2.

