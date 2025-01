Lecture Zen Résumer l'article

La star de The Night Agent a révélé ses projets pour la suite : après le tournage de la saison 3, Gabriel Basso pourrait mettre sa carrière de comédien en pause. Mais que cela signifie-t-il pour la série Netflix ?

Trois petits tours et puis s’en va : voilà comment on pourra bientôt résumer la carrière de Gabriel Basso, trentenaire à l’ascension fulgurante qui porte actuellement la série The Night Agent. Mais alors que la saison 2 cartonne déjà sur Netflix, seulement quelques heures après sa sortie, le 23 janvier 2025, l’acteur a lâché une petite bombe auprès de Variety : il songe déjà à se retirer des plateaux de tournage. Alors, que deviendra The Night Agent sans sa star ?

« Je n’ai pas l’impression d’être productif dans la société »

« Pour le moment, je fais mon job d’acteur de mon mieux. Mais en même temps, je n’ai pas l’impression d’être productif dans la société. Construire un mur de pierres, ça, c’est quelque chose et cela sert la communauté. Je pense qu’il y a des choses plus importantes qu’un homme de 30 ans peut faire dans sa vie » : voilà comment Gabriel Basso a résumé son métier auprès du média américain Variety, lors d’une longue interview publiée le 21 janvier 2025. L’occasion de sous-entendre qu’il pourrait mettre en pause sa carrière à Hollywood, après le tournage de la saison 3 de The Night Agent.

Il faut dire que l’acteur semble étonnamment fuir les projecteurs et les conférences de presse. Le créateur de la série phare de Netflix, Shawn Ryan, a même raconté à Variety qu’après le tournage de la saison 1, Gabriel Basso s’est installé dans le Tennessee pour obtenir un diplôme de tailleur de pierre : « D’autres acteurs auraient directement appelé leur agent. Lui, il préfère faire le travail, plutôt que d’en parler. »

Le comédien, complètement inconnu avant de tenir le rôle principal de The Night Agent, conçoit ainsi sa carrière sur les écrans d’une façon très singulière. Et cela pourrait avoir des conséquences de taille sur sa série phare.

The Night Agent // Source : Netflix

Et l’avenir de The Night Agent, alors ?

Puisque Gabriel Basso a sérieusement l’intention de quitter les plateaux de tournage, « avant 5 ans », pour créer une association à but non lucratif afin de mieux entraîner les agents de police, notamment en termes de santé mentale, The Night Agent devra donc s’adapter à son départ. L’acteur sera, à coup sûr, de retour pour la saison 3, déjà commandée par Netflix. Mais pour la suite ?

« La question est : pendant combien de temps Gabriel veut-il continuer à faire The Night Agent ? », se demande le showrunner, Shawn Ryan. « Mais la série s’appelle justement The Night Agent et non pas le Gabriel Basso Show. Donc un jour, il décidera peut-être de faire autre chose et un nouvel agent de nuit prendra sa place. »

Gabriel Basso, lui, semble également être en paix avec sa décision : « Je vais sûrement prendre une pause et je pense que mon personnage, Peter, prend des décisions inévitables. Ce serait causer du tort au public si à chaque saison, le héros était toujours là. Cette saison, je sauve deux présidents ! Donc à un moment, les spectateurs auront compris ce qui se passe. Personne ne veut voir quelqu’un qui est intouchable. »

