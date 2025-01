Lecture Zen Résumer l'article

Le roman de Mélissa Da Costa, Tout le bleu du ciel, est adapté en film (ou mini-série en deux épisodes) par une coproduction En Voiture Simone, TF1 et Netflix. Avec Camille Lou et Hugo Becker.

Mélissa Da Costa est l’autrice la plus lue de France, à la première place précédemment occupée par Guillaume Musso. Et pour cause : chaque nouveau roman est un succès. La belle histoire a commencé avec Tout le bleu du ciel — l’ouvrage est d’abord sorti en auto-édition, puis a été repris par une petite maison d’édition, et enfin l’édition par Le Livre de Poche lui a assuré sa place de bestseller.

Forcément, la question d’une adaptation s’est vite posée. Et c’est finalement une production En Voiture Simone et TF1, avec la participation de Netflix, qui a pu donner vie au projet, réalisé par Maurice Barthélémy. L’adaptation de Tout le bleu du ciel arrive dès janvier 2024.

La date de Tout le bleu du ciel

Tout le bleu du ciel sera diffusé sur TF1 le lundi 27 janvier, à 21h10. Il sera ensuite disponible sur le service de streaming TF1+.

Le format est celui d’une mini-série en deux épisodes, soit l’équivalent d’un film de 1h30.

Du fait de la coproduction Netflix, le film devrait normalement être disponible sur Netflix à une date ultérieure, quelques mois après sa diffusion.

Au fait, de quoi parle Tout le bleu du ciel ?

Si Mélissa da Costa a conquis la France avec Tout le bleu du ciel, c’est grâce à une histoire à la fois sublime et bouleversante, sous la forme d’un road trip.

Alors qu’Emile vient d’apprendre qu’il est atteint d’un Alzheimer précoce, il ne veut pas finir sa vie à l’hôpital. Il décide de tout quitter, pour partir dans un vieux camping-car. Lorsqu’il poste une annonce, expliquant son histoire, pour trouver quelqu’un avec qui faire ce voyage, une fille peu loquace et mystérieuse lui répond et le rejoint : Joanne. Ensemble, ils prennent la route jusqu’aux Pyrénées.

Le casting du film

Emile et Joanne seront interprétés par Hugo Becker et Camille Lou.

Étonnamment, l’acteur et l’actrice jouait déjà un couple émouvant dans l’adaptation française de This is Us, renommée Je te promets.

L’adaptation en BD

Il est à noter que Tout le bleu du ciel a aussi été adapté en bande dessinée, par Carbone et Juliette Bertaudière, sortie en août 2024 chez Albin Michel.

