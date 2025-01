Lecture Zen Résumer l'article

La showrunner de The Penguin s’est exprimée sur une théorie crédible à propos du personnage Dr. Julian Rush, qui pourrait être L’Épouvantail. Les fans peuvent mettre fin à la spéculation.

La série The Penguin, dérivée du film The Batman et qui a valu un Golden Globe à Colin Farrell, est terminée depuis longtemps. Mais elle continue d’alimenter des théories sur l’univers construit par Matt Reeves, qui prépare The Batman 2 (attendu pour 2027) et pourrait donner le feu vert à d’autres adaptations (une saison 2 pour The Penguin, par exemple).

L’une entre elles concerne un personnage secondaire, lié à la révélation Sofia Falcone. Cette dernière est suivie par le Dr. Julian Rush (Theo Rossi), un psychiatre qu’elle rencontre lors de son internement au sein de l’asile d’Arkham. Il continuera de la suivre bien après, développant une fascination et des sentiments pour celle qui cherche à se venger, au point de lui prêter assistance dans le monde du crime.

Un détail concernant le Dr. Julian Rush a laissé penser qu’il pourrait occuper un tout autre rôle : celui de L’Épouvantail, grand méchant de l’univers de Batman. Une supposition à laquelle a fini par répondre la showrunner Lauren LeFranc.

Attention, cet article contient quelques spoilers sur la série The Penguin.

Y a-t-il L’Épouvantail dans The Batman ?

Dans l’épisode 4 de la série The Penguin, une scène a retenu l’attention des férus de Batman. Elle se passe dans le bureau du Dr. Julian Rush. Les plus observateurs ont pu remarquer, en arrière-plan, deux éléments qui pourraient le lier à L’Épouvantail : un masque au design effrayant et un gant doté de griffes, deux pièces de costume qui rappellent le vilain connu pour semer la peur chez les autres.

Cette piste est alimentée par le métier du Dr. Julian Rush, psychiatre, donc supposément spécialiste de l’esprit humain. Dans les comics, L’Épouvantail s’appelle en réalité Jonathan Crane, un docteur en psychologie obsédé par les phobies humaines. Le parallèle est vite trouvé. On rappellera aussi que dans la trilogie Batman réalisée par Christopher Nolan, L’Épouvantail, interprété par Cillian Murphy, est aussi psychiatre à Arkham — comme Julian Rush.

Un costume L’Épouvantail dans le bureau de Julian Rush // Source : HBO (via ScreenRant)

En prime, Julian Rush a parfois un comportement suspect et des réactions dignes d’un psychopathe. Il n’a ainsi pas peur de suivre Sofia Falcone dans sa folie meurtrière et ses pulsions, alors qu’il est censé la soigner et l’accompagner vers la guérison. En somme, l’imaginer endosser le rôle de L’Épouvantail, avec un alias différent de celle des comics, est tout à fait plausible. Sauf que ce n’est pas le cas, a fait savoir Lauren LeFranc dans les colonnes de ScreenRant le 6 janvier — « Je peux confirmer qu’il n’est pas l’Épouvantail ».

Comment expliquer, dès lors, la présence du costume dans son bureau ? Plusieurs pistes sont possibles : il l’a récupéré en qualité de trophée en s’occupant de Jonathan Crane ; il s’agit juste d’un clin d’œil à l’univers de Batman (catégorie psychiatrie) ; ou il est effectivement un méchant inspiré de L’Épouvantail, mais qui n’est pas L’Épouvantail.

