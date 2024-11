Lecture Zen Résumer l'article

Attendu par une foule de passionnés de simulation, de voyage et d’aviation, Microsoft Flight Simulator 2024 connaît un lancement houleux. Sur Steam, les premiers retours sont désastreux.

« Imagine, t’es une des plus grosses sociétés au monde et t’arrives pas à avoir des serveurs qui tiennent un lancement en pleine semaine à 17h » : comme beaucoup d’autres joueuses et joueurs, FiRAAZ, qui a partagé sa déception sur Steam, en veut à Microsoft. Le 19 novembre, la multinationale a lancé Microsoft Flight Simulator 2024 sur PC, Xbox et Xbox Game Pass. Et, pour beaucoup, ce fut la soupe à la grimace en raison de l’impossibilité de jouer.

Il peut effectivement y avoir des files d’attente en raison d’une affluence trop importante à gérer pour les serveurs. Melinda Davan-Soulas, journaliste pour BFM, en a aussi été la victime, comme le montre sa capture d’écran partagée sur X (ex-Twitter), le jour même : « Trop d’utilisateurs tentent de se connecter en même temps. Vous avez été placé(e) dans la file d’attente. Veuillez patienter quelques minutes ou réessayer plus tard. »

Un lancement compliqué pour Microsoft Flight Simulator 2024 // Source : Twitter Melinda Davan-Soulas

Les serveurs de Microsoft Flight Simulator 2024 ont eu du mal à tenir au lancement

Microsoft Flight Simulator 2024 se retrouve alors avec des évaluations « extrêmement négatives » sur Steam. Selon la base de données SteamDB, sur un échantillon certes encore faible de près de 3 000 avis, plus de 80 % ne sont pas positifs. De quoi faire une mauvaise publicité pour la nouvelle version d’une simulation d’aviation qui a été applaudie en 2020. Sur X, on peut même trouver des messages moqueurs.

On rappelle que Microsoft Flight Simulator 2024 a notamment besoin de serveurs pour stocker un nombre incalculable de données capables de reproduire la Terre avec des graphismes époustouflants et une précision incroyable — données que votre PC ou Xbox récupère grâce à la magie du cloud (il faut bien sûr une bonne connexion internet pour en profiter). Le hic ? En cas de saturation du côté de la demande, l’offre peut coincer avec des téléchargements lents voire, pire, bloqués, entre autres bugs de textures ou de chargement.

Ces soucis ne sont pas du tout occultés par Microsoft et le studio Asobo. Une vidéo d’excuses a été publiée le 20 novembre pour faire un premier point. Jorg Neumann, directeur de Microsoft Flight Simulator 2024, a fait savoir : « Malheureusement, l’engouement… on savait que l’engouement pour Microsoft Flight Simulator 2024 serait élevé, mais, en toute franchise, nous l’avons sous-estimé et il a totalement surpassé nos infrastructures (…). Bien que ce soit un grand jour de lancement pour nous, nous savons que beaucoup de gens sont frustrés, nous sommes vraiment désolés, nous tenons à nous excuser et nous faisons cette vidéo pour être aussi transparents et honnêtes que possible. »

CEO et co-fondateur, Sebastian Wloch ajoute que Microsoft Flight Simulator 2024 a été testé avec un pic à plus de 200 000 joueuses et joueurs connectés en même temps, un nombre qui s’est avéré insuffisant. Il ajoute : « On s’active pour que tout un chacun puisse se connecter. » En attendant, on peut parler de décollage raté.

