Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la PlayStation 5 normale avait fait le bonheur des scalpers à son lancement en 2020, et pendant plusieurs mois après, l’essai n’a pas été transformé avec la PS5 Pro.

Souvenez, en novembre 2020, et bien après, c’était la croix et la bannière pour mettre la main sur une PS5. La console de Sony a été un ras de marée commercial, avec une offre incapable de suivre la très forte demande. La pénurie des composants n’a pas aidé non plus : le constructeur ne pouvait pas faire tourner les usines à plein régime.

Ce contexte avait ouvert une brèche dans laquelle s’étaient engouffrés les scalpers, ces individus qui profitent de la rareté d’un produit pour gagner de l’argent sur les dos des personnes impatientes. Ils s’arrangeaient pour prendre possession du moindre réapprovisionnement de PS5 (quelques unités) afin de les revendre beaucoup plus cher sur le marché gris. Mais figurez-vous que cette technique de filou ne marche pas à tous les coups, la preuve avec la PS5 Pro.

PS5 Pro sur leboncoin // Source : Capture d’écran

La PS5 Pro n’enrichit pas les scalpers

Il suffit de faire un petit tour sur les sites de revente habituels, comme leboncoin ou eBay, pour voir que les prix sont loin d’exploser pour la PS5 Pro. On en trouve aux alentours des 700/750 €, soit peu ou prou le prix pratiqué par les commerçants (800 €). À l’époque, il fallait parfois dépenser beaucoup plus pour une PlayStation 5 normale.

Ce constat se vérifiait déjà au lancement de la PS5 Pro, comme le prouve cet article de Video Games Chronicle datant du 8 novembre. Le média anglais indiquait à l’époque : « Un grand nombre de vendeurs proposent la console en achat immédiat pour 680 à 700 livres, quand les enchères se situent entre 510 et 670 livres — bien que ces ventes vont certainement augmenter avant leur échéance, elles ne devraient pas dépasser le prix de vente, qui est de 700 livres. » L’absence d’une rupture de stock est le pire qui puisse arriver à un scalper.

Les concernés sont donc pris à leur propre jeu avec la PS5 Pro, mais il faut rappeler que cela reste de la spéculation. Ce n’est donc jamais une réussite absolue. Aujourd’hui, la console la plus puissante du marché est disponible chez les principaux revendeurs, comme Amazon. En revanche, ce n’est pas le cas pour le lecteur de disque amovible qui, lui, fait bel et bien le bonheur des scalpers. Ces derniers pourront aussi s’enrichir avec l’édition limitée conçue dans le cadre du 30e anniversaire.

Faut-il voir cette disponibilité de la PS5 Pro comme un échec pour Sony ? Non, si l’on se fie aux premiers chiffres de ventes en provenance du Japon. La PS5 Pro s’y est écoulée à plus de 78 000 exemplaires lors de sa première semaine (via Gematsu, qui cite Famitsu), quand la PS4 Pro s’était contentée de 62 194 unités. Solide, pour une console condamnée avant sa sortie à cause de son tarif élevé.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+