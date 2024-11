Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez vous inscrire pour la première fois à un service de streaming musical, Amazon Music Unlimited est une plateforme qui vaut le détour, surtout avec les trois premiers mois offerts.

C’est quoi, cette offre Amazon Music ?

Amazon Music propose trois mois d’essai offerts sur son abonnement Amazon Music Unlimited. À la fin de la période d’essai, l’abonnement passe au prix de 10,99 € par mois, mais vous pourrez l’annuler à tout moment.

C’est quoi, Amazon music ?

Amazon Music Unlimited est la plateforme de streaming musical d’Amazon avec 100 millions de titres. L’offre Premium permet d’écouter vos playlists et podcast sans publicité ou de les télécharger, afin de les écouter hors connexion quand vous n’aurez pas accès à un réseau Wi-Fi. L’application est disponible sur PC, smartphones et tablettes, et sur tout appareil compatible avec Amazon Alexa.

Amazon Music Unlimited propose du son HD et Ultra HD. La qualité d’écoute est donc optimale, avec des titres HD en audio 16 bits, avec une fréquence d’échantillonnage minimale de 44,1 kHz, et des morceaux en FLAC encodés en 24 bits à 192 kHz. L’audio spatial est aussi de la partie, pour un son tridimensionnel immersif.

L’interface de l’appli est claire // Source : Amazon Music

À ce prix, l’offre Amazon Music est-elle une bonne affaire ?

Trois mois offerts, c’est une bonne affaire pour tester la plateforme de streaming musical d’Amazon, surtout que l’offre est sans engagement. Comme ses concurrents, Amazon Music Unlimited propose des recommandations en fonction de ce que vous écoutez quotidiennement avec des playlists personnelles et des mixes personnalisés.

