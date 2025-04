Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Vous cherchez un service de streaming musical pour écouter de la musique et des livres audio ? Amazon Music Unlimited est une plateforme qui vaut le coup, surtout avec les trois premiers mois offerts.

Marcher avec de la musique dans les oreilles, cuisiner avec des podcasts et écouter des livres audio, c’est bien, mais c’est mieux sans publicités. Pour profiter au mieux d’un service de streaming musical, il est nécessaire d’y être abonné. Mais avant de lâcher plusieurs euros par mois dans une plateforme, autant l’essayer. Ça tombe bien, Amazon Music Unlimited est en ce moment gratuit pendant trois mois.

Amazon Music propose en ce moment trois mois d’essai offerts sur son abonnement Amazon Music Unlimited. L’abonnement repasse au prix de 10,99 € par mois à la fin de la période d’essai, mais vous pourrez l’annuler si vous n’êtes pas convaincu. L’offre est valable jusqu’au 16 avril 2025, jusqu’à 17 h.

C’est quoi, Amazon Music ?

Amazon Music Unlimited est la plateforme de streaming musical d’Amazon. Vous trouverez plus de 100 millions de titres, des podcasts ainsi que 850 000 livres audio disponibles via Audible, le tout sans publicités. L’abonnement vous permet de télécharger vos playlists afin de les écouter hors connexion, quand vous n’aurez pas accès à un réseau Wi-Fi.

Amazon Music propose du son HD et Ultra HD pour une qualité d’écoute optimale. Le service propose des titres HD en audio 16 bits, avec une fréquence d’échantillonnage minimale de 44,1 kHz, et des morceaux en FLAC encodés en 24 bits à 192 kHz. L’audio spatial est aussi de la partie, pour un son tridimensionnel immersif, compatible avec des casques et écouteurs.

L’interface de l’application Amazon Music // Source : Amazon Music

Amazon Music vaut-il le coup ?

Trois mois offerts, c’est une période idéale pour se familiariser avec la plateforme. Comme tout autre service de streaming musical, plus vous écoutez de musiques, plus précises seront les recommandations automatiques. Ces dernières apparaîtront en fonction de ce que vous aimez et écoutez chaque jour, grâce aux algorithmes de la plateforme.

L’application Amazon Music Unlimited est disponible sur PC, smartphones et tablettes, ainsi que sur les appareils compatibles avec Amazon Alexa.

Les points à retenir sur « Produit » :

100 millions de titres en HD et 850 000 livres audio

L’audio spatial

L’écoute hors connexion

