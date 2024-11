Lecture Zen Résumer l'article

Lidia fait sa loi en est à sa saison 2 sur Netflix. Cette série historique, située à Turin, est imprégnée de féminisme, à travers des affaires judiciaires captivantes.

L’Italie nous livre de plus en plus de productions Netflix singulières. Parmi elles, il y a une série historique qui n’est pas encore assez saluée : Lidia fait sa loi (La legge di Lidia Poet). La saison 2 a été mise en ligne début novembre 2024 sur la plateforme de streaming. Comment ça, vous ne l’avez pas encore regardé ?

Lidia Poët a-t-elle existé ?

Dans cette série italienne, l’actrice Matilda de Angelis interprète l’avocate Lidia Poët. Celle-ci n’est autre que la première femme avocate d’Italie. Et ce n’est absolument pas une invention, puisque Lidia Poët a réellement existé. Son histoire est similaire à celle racontée dans la série.

En 1883, elle est la première femme à s’inscrire à l’ordre des avocats, au barreau de Turin. Sauf qu’un an plus tard, la Cour de cassation révoque cette inscription sans même en cacher la raison : selon les juges, cette profession doit être strictement réservée aux hommes. Les arguments sont surréalistes : ils estiment non seulement que les femmes n’ont pas les mêmes droits que les hommes, mais aussi… que le cycle menstruel des femmes est une contre-indication biologique (?) au bon exercice (?) du métier.

Pour exercer le droit malgré tout, elle collabore donc avec son frère, Enrico, dans leur cabinet, où elle est avocate dans les faits, même s’il ne peut rien signer et rien plaider au tribunal (en l’absence de son frère pendant un temps, elle devra trouver à chaque fois un confrère pour plaider les plaidoiries qu’elle avait préparées).

Il lui faudra attendre 1920 et une importante réforme pour devenir officiellement avocate. Sa propre cause était collective : elle se battait pour toutes les femmes. Elle est devenue une personnalité politique active, en défense du droit de vote des femmes et en faveur des personnes marginalisées par le droit italien plus largement.

Faut-il regarder Lidia fait sa loi, sur Lidia Poët ?

Tout en suivant le cours historique des événements, Lidia fait sa loi prend quelques menues libertés en inventant des personnages et en imaginant les affaires auxquelles Lidia se confronte. Dans son format, la série italienne plaira aux fans de séries judiciaires : un épisode, une affaire. Et bien sûr, Lidia ne manque jamais une occasion d’enquêter par elle-même, en trouvant les moyens les plus imaginatifs — et subversifs — possibles.

Si le format procédural n’est pas nouveau, Lidia fait sa loi ne manque pas de passionner. Les enquêtes sont savoureuses et surprenantes. Il faut admettre aussi qu’on adore se plonger dans le Turin du 19e siècle : l’atmosphère historique est retranscrite avec délectation, sans compter la sensualité très italienne des histoires d’amour qui tiraillent l’héroïne.

Une héroïne inspirante, surtout, car un personnage féministe haut en couleurs, qui fait du bien. Elle défie les conventions de l’époque en bousculant les aprioris de son entourage (en particulier les hommes, mais aussi les femmes). Le monde italien du 19e siècle lui donne cependant du fil à retordre, puisque les mœurs, justement, sont très conservatrices. On admire sans cesse sa détermination. Sa relation avec son frère, qu’elle ne cesse de remettre en question et qui apprécie cette subversion sans jamais l’admettre, est un régal d’humour et, parfois, d’émotions.

Alors que la saison 2 de L’Impératrice arrive le 22 novembre 2024, voilà une période forte en séries historiques pleines de charme et Lidia fait sa loi fait partie de celles en haut de la liste. Il n’y a que six épisodes par saison, il n’y a donc aucun prétexte pour ne pas se plonger dans ce Turin historique au parfum de rébellion féministe.

