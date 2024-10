Lecture Zen Résumer l'article

Vous pouvez jouer à Pokémon en construisant des decks avec vos propres cartes. Ou alors en achetant les decks tout fait des champions du monde. Et ce n’est plus vraiment le même jeu…

Enfin, « comme des champions du monde »… tout est relatif. Par analogie sportive, on aurait beau chausser les mêmes souliers à crampons ou taper dans le même ballon que Messi, qu’on n’aurait pas son niveau.

Plus exactement donc, on a joué avec les mêmes cartes, les mêmes decks, que les champions du monde 2023 du jeu de cartes à collectionner Pokémon.

Les championnats du monde 2024 s’étant déroulés cet été à Honolulu, les decks des champions de cette année devraient arriver en boutique vers le printemps de l’an prochain.

Et alors, qu’est-ce que ça change ? Tout !

Comment ça, « des » champions du monde Pokémon ?

En effet, le jeu se jouant en individuel, on peut s’étonner qu’il y ait plusieurs champions du monde la même année. C’est parce que l’éditeur a la bonne idée de séparer les participants selon leur âge, pour éviter qu’un enfant de 8 ans ne soit confronté à un adulte de 40 ans.

Il en résulte donc chaque année trois champions du monde :

dans la catégorie Junior, pour les enfants de 12 ans et moins ;

dans la catégorie Senior, pour les adolescents entre 13 et 16 ans ;

dans la catégorie Master, pour les plus de 16 ans.

Et depuis deux ans, l’éditeur a eu une deuxième bonne idée : proposer à la vente quatre decks prêts à jouer, les répliques exactes des champions des trois catégories et le meilleur finaliste.

Nous avons eu l’occasion de jouer avec les decks du Championnat du monde 2023 qui s’est tenu à Yokohama. Sans rentrer dans le détail de chaque deck (ça serait beaucoup trop indigeste pour des néophytes), on a donc :

le deck « Lost Box Kyogre » du taïwanais Shao Tong Yen, champion de la catégorie Junior ;

le deck « Colorless Lugia » du brésilien Gabriel Fernandez, champion de la catégorie Senior ;

le deck « Psychic Elegance » du norvégien Tord Reklev, finalise de la catégorie Master ;

le deck « Mew’s Revenge » de l’américain Vance Kelley, champion de la catégorie Master.

Les decks des champions du monde 2023 de Pokémon.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les sensations en jeu sont surprenantes, on ne s’attendait pas à ça. On a découvert une autre dimension de Pokémon.

Un autre niveau de jeu

Comme tous les jeux de cartes à collectionner, il faut distinguer plusieurs niveaux de jeu à Pokémon. Le premier, quand on ouvre son tout premier paquet, et qu’on découvre le jeu et ses règles. Le suivant, quand on achète des cartes supplémentaires, et que l’on construit ses propres decks, pour affronter des adversaires plus coriaces dans des petits tournois locaux.

Mew-VMAX, la star du deck du champion du monde.

Mais avec les decks des champions du monde, on monte d’une grosse marche supplémentaire. Il nous a fallu plusieurs parties et quelques visionnages de parties filmées et commentées pour commencer à comprendre le propos de ces decks. Chacun d’eux a sa stratégie propre, sa façon de jouer. Et surtout son combo dévastateur, qu’on met plusieurs tours à mettre en place, avant de lâcher son courroux pour achever son adversaire impuissant.

On est très loin de se douter du niveau de réflexion et de l’intensité stratégique que renferment ces petites bestioles toutes mignonnes. Il y a là largement matière à rabattre le clapet des snobs qui s’imaginent que Pokémon n’est qu’un jeu idiot de cours de récréation, où les enfants s’affrontent bêtement en comparant les niveaux de leurs cartes.

En plus des cartes, chaque coffret renferme aussi quelques accessoires, dont notamment un petit livret présentant le deck en question et le championnat plus globalement.

Mais alors, est-ce le produit parfait pour découvrir le jeu de cartes à collectionner Pokémon ? Non, surtout pas !

Un produit parfait, mais pas pour débuter

Un deck Combat-ex, niveau 1.

Si comme nous, vous avez déjà quelques parties dans les pattes, et que vous souhaitez voir ce que le jeu a dans le ventre, vous pouvez foncer tête baissée. Mais attention tout de même, car le dos de ces cartes est différent des produits habituels, vous ne pouvez donc pas les jouer par ailleurs, en les incorporant dans vos propres decks.

C’est, en ce qui nous concerne, le produit parfait pour qui veut jouer à Pokémon, sans le lancer dans la collection ou dans la compétition. Il faut alors le voir comme un jeu de société : vous achetez tous les ans les quatre decks des champions du monde, puis vous les faites s’affronter entre eux, le temps d’une partie de temps en temps, comme vous feriez avec n’importe quel autre jeu.

En revanche, les mécaniques et la réflexion nécessaire sont beaucoup trop poussées pour découvrir le jeu par ce biais. Heureusement, d’autres produits sont proposés, parfaitement adaptés aux néophytes. Avec encore une bonne idée (décidément) : beaucoup d’entre eux indiquent le niveau de connaissance requis (1, 2 ou 3) et donc le public auquel ils s’adressent.

Un deck Stratégies et Combats, niveau 2.

Idéaux pour découvrir le jeu, les decks « Combat-ex » de niveau 1 proposent tout le nécessaire pour s’initier. On a par exemple joué avec les decks Démolosse-ex ou Melmetal-ex : c’est certes moins impressionnant, mais au moins un débutant n’est pas perdu. Si vous souhaitez aller plus loin, les petites boîtes « Stratégies et Combats » de niveau 2 proposent un deck et quatre paquets supplémentaires pour l’améliorer. Typiquement de quoi découvrir en douceur chaque nouvelle extension (chez vous, ou lors d’une avant-première en boutique).

Et pour pimper votre expérience de jeu, un gros « Coffret Dresseur d’élite » propose tout un tas d’accessoires aussi inutiles qu’indispensables (protège-cartes, dés de dégâts, marqueurs d’état en plastique, etc.). Bref, votre compte en banque sera vide avant que vous n’arriviez au bout de votre collection…

Un coffret Dresseur d’élite.

Même si le jeu n’est pas parfait, et qu’il souffre de quelques défauts liés à son ancienneté (il fait partie des trois indéboulonnables, avec Magic et Yu-Gi-Oh), Pokémon a le mérite de proposer des choses dont d’autres jeux pourraient et devraient s’inspirer. Et ces decks de champions du monde sont la meilleure preuve que le jeu n’est pas seulement destiné à occuper les enfants pendant leur récréation ou à enrichir des « collectionneurs » sans scrupules. Pokémon est, comme Magic et consorts, un jeu profond et intéressant.

