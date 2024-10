Lecture Zen Résumer l'article

Depuis sa sortie, le 24 octobre 2024, la série qui emprunte aux codes du western a conquis le top 10 de Netflix, pour s’imposer au sommet. Mais le final de Territory, qui s’est terminé sur un cliffhanger, laisse de nombreuses questions en suspens.

Au rayon des séries western, Territory tire assurément plus vite que son ombre. À peine quelques jours après sa sortie, en toute discrétion, sur Netflix, la production australienne avec Anna Torv a déjà réussi à se tailler une place de choix dans le top 10 de la plateforme de streaming. Mais cette guerre de ranchs, à mi-chemin entre Succession et Yellowstone, nous laisse avec un suspense insoutenable, après seulement 6 épisodes diffusés. Alors qu’une saison 2 n’a pas encore été commandée par Netflix (mais considérant le succès, ça ne devrait pas tarder), on revient sur les questions posées par le final de Territory.

Attention, spoilers à venir sur le dernier épisode de Territory.

Qui a tué Daniel Lawson ?

C’est la grande question qui agite la saison 1 de Territory, alors que le futur héritier de Marianne Station, dans l’Outback australien, est mort subitement. La succession est ainsi au cœur des tensions de la famille Lawson puisque l’aîné, Graham, qui devait récupérer les commandes du ranch, possède de graves problèmes d’alcool et une relation difficile avec sa femme, Emily. Au fil des épisodes, on apprend justement que c’est cette dernière qui a volontairement tiré sur le cheval de Daniel, provoquant sa chute.

Emily est responsable du meurtre de Daniel // Source : Netflix

Le propriétaire terrien avait en effet prévu de léguer l’intégralité du domaine à Sandra, une milliardaire peu scrupuleuse qui cherche à se réapproprier Marianne Station. Alors qu’Emily tente d’en discuter avec lui, il la menace et une bagarre éclate entre eux. Après avoir tiré sur le cheval de Daniel, la femme de Graham le laisse alors au milieu de nulle part. Il finit dévoré par des chiens sauvages. Une scène à laquelle assiste Elton, un vagabond de la communauté indigène, qui possède des réserves dans les environs. Lors de l’épisode 4, Emily et lui passent un deal pour protéger les terres sacrées indigènes et garder secrètes les causes de la mort de Daniel.

Qui va récupérer le contrôle de Marianne Station ?

La saison 1 de Territory se conclut sur un cliffhanger de taille. Alors que Colin, le patriarche de la famille, décide enfin de remettre les clés de Marianne Station à Graham et Emily, Elton débarque par surprise, avec le cheval blessé de Daniel et les douilles de l’arme d’Emily. Si Graham était déjà au courant qu’Emily avait tué Daniel, Colin, en revanche, cherchait toujours à démasquer le meurtrier.

Graham dans Territory // Source : Netflix

Ce dernier a-t-il enfin compris qu’Emily est bel et bien responsable de la mort de Daniel ? Rien n’est vraiment certain, puisque de simples regards sont échangés, sans aucun mot. Quoi qu’il en soit, cette ultime séquence va forcément remettre en cause l’héritage du domaine familial, d’autant que Graham combat toujours son addiction à l’alcool de son côté.

Que contient le fameux coffre ?

Parmi les personnages plutôt détestables de Territory, se trouve le fils prodige de Graham : Marshall, régulièrement accompagné de ses amis, Rich et Sharnie. Mais alors que Sharnie et Marshall entament progressivement une relation amoureuse, Rich devient jaloux et se lance dans une quête de vengeance. Dans l’épisode 6, il kidnappe alors le fils de Graham, ainsi que Colin, le patriarche de la famille. En échange de leurs vies, ce dernier confie à Rich les clés d’un coffre, lui offrant son contenu : de l’argent et des objets de valeur. Mais Rich veut surtout obtenir ce qui se trouve dans le second coffre, plus petit.

Robert Taylor (Colin) et Sam Corlett (Marshall) dans Territory // Source : Netflix

Il force alors Marshall à l’ouvrir, qui semble prêt à mourir plutôt que d’en dévoiler le précieux contenu, avant que Sharnie ne sauve la situation, en délivrant les deux membres de la famille Lawson. Rich, lui, décède, de la main de Colin. Mais quel est le contenu du petit coffre exactement ? Les Lawson ont-ils un sombre passé ? Ce mystère sera probablement révélé dans une suite de Territory.

Marshall et Sharnie vont-ils se remettre ensemble ?

Après avoir délivré Marshall et Colin de l’emprise de Rich, Sharnie annonce à Marshall qu’elle ne peut pas continuer à développer une relation avec lui, considérant à quel point sa famille est toxique. Dans l’épisode 6, Colin manque en effet de tuer également Sharnie, avant que Marshall ne l’arrête. Craignant que ce dernier ne devienne, comme son grand-père, un homme violent et cruel, la jeune femme décide ainsi de rompre leurs liens.

Marshall, Sharnie et Rich // Source : Netflix

Sharnie va-t-elle complètement disparaître des intrigues de Territory ou va-t-elle faire un grand retour dans la saison 2, donnant l’occasion à Marshall de renouer avec elle ? Marshall va-t-il devoir choisir entre sa famille ou sa romance avec Sharnie ? Espérons que Netflix renouvelle très vite la série, pour que l’on en ait le cœur net.

Quelles seront les conséquences de la mort de Susie et de la destruction des terres sacrées ?

La relation entre Susie et Lachie, le fils de Sandra, a posé de gros problèmes durant toute la saison 1. Mais ces conflits ont culminé lors d’une dispute entre Lachie et Marshall, le frère de Susie. Alors que cette dernière tente de les séparer, un taureau fonce vers eux et la tue, instantanément, à la fin de l’épisode 5. Rongé par les remords, Lachie se confie à Emily sur les plans de sa mère, Sandra, pour récupérer le ranch.

Susie Lawson dans Territory // Source : Netflix

Malheureusement, les terres sacrées des indigènes, située à Marianne Station, ne seront pas sauvées à temps, suite à une immense explosion. La mort de Susie, couplée à la destruction de ces terres, auront forcément de graves conséquences politiques et personnelles sur l’héritage du domaine, si Territory est bel et bien renouvelée pour une saison 2.

