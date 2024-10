Lecture Zen Résumer l'article

La fin de l’épisode 5 d’Agatha All Along donne enfin un indice définitif sur l’identité de l’ado joué par Joe Locke. Mais les changements avec les comics ne permettent pas de connaître encore pleinement son origin story.

Depuis le début de la diffusion d’Agatha All Along, certains personnages restent mystérieux et leur identité bien dissimulée. Parmi eux, il y a celui interprété par Joe Locke, dont le rôle se résume grosso modo par : « l’ado ». Mais dans l’épisode 5 diffusé ce mercredi 9 octobre sur Disney+, la vérité se fait plus proche que jamais et confirme une théorie des fans.

Attention, spoilers sur l’épisode 5 d’Agatha All Along.

C’est Billy, mais quel Billy ?

Il semblait presque évident, aux yeux des téléspectateurs déjà un peu connaisseurs de Marvel, que Joe Locke interprétait l’un des enfants de Wanda Maximoff.

À la fin de l’épisode 5, l’adolescent ne pense plus qu’à une seule chose : la mort d’Alice. Sa colère se dirige alors vers Agatha et ses pouvoirs se libèrent. La réaction de cette dernière ? Elle lui déclame qu’il est « bien comme sa mère ». Dans ce contexte, la phrase résonne comme une évidence sur l’identité de l’ado. Mais, comme si cela ne suffisait pas, on le découvre aussi pourvu d’une couronne — quasiment la même que la Sorcière rouge.

Il ne fait plus aucun doute qu’il est le fils de Wanda.

Joe Locke pourvu de la couronne de la Sorcière Rouge dans Agatha All Along. // Source : Marvel/Disney+

Mais lequel ? Juste avant cette scène, il était également muni d’un bandeau iconique, qui livre un indice définitif : il s’agit de Billy Kaplan, aussi connu sous le nom de Wiccan.

Wiccan, comics vs. série. // Source : Marvel/Disney+

Plus techniquement, dans les comics, Billy est une réincarnation de l’un des deux jumeaux de Wanda. En fait, Wanda est censée avoir donné vie, par la magie, à deux jumeaux, Tommy et William. Billy est la réincarnation de William. Il s’avère que Billy est aussi un sorcier, puissant, qui prendra donc ensuite le nom de Wiccan.

Dans la série, et donc le MCU, l’histoire est un peu différente. On se souvient que Wanda (dans WandaVision) a créé une réalité alternative où Vision est vivant, et ils ont les deux jumeaux, Tommy et… Billy. Mais Wanda a brisé son sort initial et Vision, Tommy et Billy ont disparu

De fait, même si l’on sait maintenant avec plus de certitude qui est le personnage de Joe Locke dans Agatha All Along, on ne sait tout de même pas grand-chose de lui. D’où vient-il ? Quelle est sa nature exacte ? Réponse au cours des quatre prochains épisodes — il y en a 9 en tout.

