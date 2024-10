Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] À l’occasion des 70 ans de La Fnac, l’enseigne lance une offre DVD et Blu-ray avec un film offert pour deux films achetés. Cette sélection regroupe plusieurs milliers de films, tous genres confondus. Voilà une sélection de quelques titres qui valent le coup.

C’est quoi, cette offre DVD et Blu-ray de La Fnac ?

L’offre Fnac baptisée 70 ans de cinéma est simple : pour deux titres achetés, le troisième est offert. Ajoutez simplement les trois DVD ou Blu-ray de votre choix à votre panier et la remise s’applique automatiquement.

Cinq films récents à ne pas manquer

1. Oppenheimer, pour les fans d’histoire et de science

Oppenheimer est un film britannico-américain écrit, produit et réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2023. Il est disponible en DVD au prix de 10 €, et en Blu-ray au prix de 15 €.

Oppenheimer est une adaptation du livre Robert Oppenheimer : Triomphe et tragédie d’un génie de Kai Bird et Martin J. Sherwin. Le récit se focalise sur l’histoire de Robert Oppenheimer, le « père de la bombe atomique », des années 1920 jusqu’à la fin des années 50.

Cillian Murphy dans Oppenheimer // Source : Universal Pictures

Plus qu’un simple biopic, Christopher Nolan livre une œuvre sensorielle qui bénéficie de la performance de ses actrices et de ses acteurs, Cillian Murphy en tête. Loin des récits fantastiques et de science-fiction qu’il a pour habitude de mettre en scène, le réalisateur propose un film naturaliste, ambitieux dans sa reconstitution, ainsi qu’un portrait intimiste d’un grand scientifique du 20ᵉ siècle.

2. Sans jamais nous connaître, pour les amoureux fans de contes oniriques

Sans jamais nous connaître (All of Us Strangers) est un film britannique réalisé par Andrew Haigh et sorti en 2023. Il est disponible en DVD au prix de 10 €, et en Blu-ray au prix de 15 €.

À Londres, Adam, scénariste solitaire, vit seul dans un grand immeuble, où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, après avoir fait la rencontre de son unique voisin, Harry, Adam se remémore malgré lui son passé, et retourne dans la ville où il a grandi, alors que ses souvenirs se mélangent au présent.

Andrew Scott et Paul Mescal dans Sans jamais nous connaître // Source : Searchlight Pictures

Grand film d’amour, grand film de fantômes, grand film sur le deuil, Sans jamais nous connaître réussit tout ce qu’il entreprend. Andrew Haigh laisse ses comédiens principaux façonner l’histoire par leurs regards tendres et leur jeu bouleversant. Une impression de flottement se dégage du long métrage, d’une beauté infinie.

3. The First Slam Dunk, pour les fans de basket

The First Slam Dunk est un film d’animation japonais réalisé par Takehiko Inoue et sorti en 2023 en France (2022 au Japon). Il est disponible en DVD au prix de 10 €, et en Blu-ray au prix de 15 €.

Le film est une adaptation du manga Slam Dunk, réalisé par son propre auteur, Takehiko Inoue. Le récit ne reprend cependant pas la trame du manga, et propose une histoire annexe. Ryota Miyagi, meneur de l’équipe de basket-ball du lycée Shohoku, se remémore son frère Sota, lors de la finale du tournoi de basket-ball inter-lycées.

The First Slam Dunk // Source : Toei Animation

The first Slam Dunk est une réussite sur tous les plans, que ce soit la superbe direction artistique, ou le personnage de Ryota, secondaire dans le manga. En centrant le récit sur ce dernier, Inoue donne de la substance à ce match de basket, pour un film poignant et riche dans ces thématiques abordées. C’est aussi et surtout un excellent film de basket.

4. Super Mario Bros, pour les plus jeunes

Super Mario Bros, le film est un film d’animation américano-japonais réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic et sorti en 2023. Il est disponible au prix de 10 € en DVD, et au prix de 15 € en Blu-ray.

Mario et Luigi sont deux frères, plombiers dans le quartier de Brooklyn à New York. Après une intervention qui tourne à la catastrophe, ils sont aspirés par un mystérieux tuyau vert et se retrouvent projetés au Royaume Champignon.

Super Mario Bros le film // Source : Universal Pictures

Super Mario Bros, le film ne prend aucun risque. Le long métrage d’animation adapte à la lettre ce qui a fait, et fait toujours, le succès des jeux. L’histoire simpliste est prétexte à en mettre plein la vue dans un déferlement de couleurs, de clins d’œil et de scènes déjantées. Reste qu’à défaut d’être original, le film est diablement efficace, surtout pour un jeune public.

5. Evil Dead Rise, le film pour Halloween

Evil Dead Rise est un film d’horreur américain réalisé par Lee Cronin. Sorti en 2023. Il est disponible en DVD au prix de 10 €, et en Blu-ray au prix de 15 €.

Evil Dead Rise est le cinquième film de la franchise Evil Dead. Beth rend visite à sa sœur Ellie, mère célibataire de deux adolescents. Leur appartement, situé dans un immeuble condamné de Los Angeles, est le théâtre de toutes les horreurs, après l’apparition d’une force démoniaque.

Evil Dead Rise // Source : New Line Cinema

Dans la pure continuité des autres titres de la saga, Evil Dead Rise est un film sale et méchant. L’horreur s’installe petit à petit et va crescendo dans un déferlement de violence et de gore, souvent gratuit. C’est d’ailleurs là que le film est brillant. En ne justifiant quasiment rien, il se permet d’être un défouloir amusant, à ne pas conseiller cependant aux âmes les plus sensibles. En bref, cette offre arrive à point nommé pour Haloween.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !