La société Games Workshop s'est associée à Frank Spotniz pour adapter l'univers de Warhammer 40 000 en série live. Un nom loin d'être inconnu puisqu'il est le créateur du Maître du Haut Château et l'un des scénaristes de X-Files.

Les fans de la franchise Warhammer 40 000 n’auront plus à se contenter de fanfilms pour satisfaire leur soif de productions audiovisuelles. Dans un communiqué de presse publié le 17 juillet, la société Games Workshop a annoncé la préparation d’une série live-action prenant place dans cet univers dystopique. Baptisée Eisenhorn, elle suivra les aventures de l’inquisiteur Gregor Eisenhorn, un personnage bien connu des fans grâce à la série de romans écrite par Dan Abnett qui lui est dédiée. Selon le communiqué, « le personnage de la série sera une représentation fidèle de celui des livres. »

Pour rappel, Warhammer 40 000 est à l’origine un jeu de figurines mêlant science-fiction et fantasy dans un univers sombre et violent. On ne connait pas encore les détails du scénario, mais on peut s’attendre à ce que la série, si elle est fidèle au matériau de base, mette en scène des humains, orks et autres aliens dans des combats impitoyables.

Frank Spotnitz aux commandes

Pour réaliser Eisenhorn, Games Workshop s’est associé à Big Light Production et à Frank Spotnitz, qui occupera les postes de showrunner et de directeur exécutif. Un nom bien connu dans le monde des séries TV puisqu’il est le créateur du Maître du Haut Château pour Amazon Prime Video et qu’il a écrit et réalisé plusieurs épisodes de X-Files. Des productions saluées pour leur qualité (Spotnitz a partagé trois Golden Globes pour son travail sur X-Files), ce qui laisse penser que les aventures de Gregor Eisenhorn pourraient être à la hauteur des attentes des fans.

Il faudra en revanche faire preuve de patience avant de voir Eisenhorn faire sa première apparition. Comme l’indique le communiqué : « Il ne faut pas s’attendre à voir l’Inquisition débarquer sur votre télévision avant quelques années. » Games Workshop n’a pas précisé sur quelle plateforme la série sera diffusée.