Altered est un jeu créé par des Français, qui tentent de révolutionner le monde des jeux de cartes à collectionner, grâce à des mécaniques innovantes et un lien entre cartes physiques et numériques.

C’est quoi, le jeu de cartes à collectionner Altered ?

Dans Altered, vous incarnez un héros en quête de son compagnon féérique, traversant une série d’expéditions semées d’embûches. Mais attention, le temps presse : votre adversaire suit le même chemin, et seule votre stratégie fera la différence…

Accessible dès 13 ans, pour 2 joueurs et des parties d’environ 30 minutes, il insuffle un vent de fraîcheur au monde des jeux de cartes à collectionner grâce à ses mécaniques innovantes et une approche hybride entre cartes physiques et numériques.

Édité par Equinox, Altered est un jeu imaginé par Régis Bonnessée, magnifiquement illustré par de nombreux artistes, et proposant des boîtes de démarrage à 14,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Avant de vous lancer dans une partie d’Altered, il faut d’abord constituer votre deck, composé d’un héros et de 39 cartes. Les débutants peuvent aussi opter pour l’une des six boîtes de démarrage, prêtes à l’emploi.

Au centre de la table est installée la piste d’expéditions, un chemin où se font face les pions des héros et de leurs compagnons. L’objectif est simple : être le premier à les réunir en progressant sur cette piste. Pour y parvenir, vous devez jouer les personnages et les sorts de votre deck.

Le deck de démarrage de la faction Ordis. // Source : Equinox

Chaque manche représente une journée d’expédition, découpée en plusieurs phases (matin, midi, après-midi, etc.). L’après-midi est le moment clé, où les joueurs jouent leurs cartes. Contrairement à de nombreux jeux de cartes à collectionner, ici, les tours sont alternés : vous jouez une action, votre adversaire en joue une, puis c’est à vous à nouveau, et ainsi de suite. Comme dans Star Wars Unlimited.

Les cartes nécessitent du mana pour être jouées, mais Altered innove en supprimant les cartes de ressources spécifiques : au début de chaque manche, vous piochez deux cartes, et vous pouvez en placer une depuis votre main face cachée pour en faire un orbe de mana.

Quelques cartes de la faction Lyra. // Source : Equinox

La plupart des cartes sont des personnages, possédant trois statistiques liées aux biomes du jeu : forêt, montagne et eau. Lorsque vous jouez un personnage, vous choisissez de le placer du côté du héros ou du compagnon. Pour progresser sur la piste, la force combinée de vos personnages doit surpasser celle de l’adversaire sur l’expédition où se trouve votre pion, en fonction du ou des biomes concernés.

Un élément clé d’Altered est sa gestion des cartes jouées. À la fin de chaque manche, toutes les cartes en jeu vont dans une réserve, une zone où elles restent disponibles pour être rejouées plus tard, mais souvent à un coût ou avec un effet différent. Attention cependant : la réserve ne peut contenir que deux cartes, les autres sont défaussées.

Ainsi, chaque nouvelle journée commence avec une zone de jeu vide, et la partie se poursuit jusqu’à ce qu’un joueur réunisse son héros et son compagnon, scellant ainsi sa victoire.

Source : Equinox

Le mode duel à deux joueurs constitue la base du jeu, mais Altered propose aussi des variantes : draft, scellé, et même des parties à trois ou quatre joueurs, en chacun-pour-soi ou en deux contre deux.

Enfin, chaque carte physique est dotée d’un code QR qui permet de l’enregistrer dans une collection numérique. Cette fonctionnalité permet de jouer à l’adaptation sur Board Game Arena avec ses propres cartes, et, à terme, d’offrir un marché d’échange, d’achat et de revente des cartes sous forme numérique, ainsi qu’une impression à la demande pour recevoir ses cartes physiques directement chez soi.

Pourquoi jouer à Altered ?

Altered n’est pas tout à fait une nouveauté. Après un financement participatif des plus réussis (plus de 6 millions d’euros récoltés), le jeu est arrivé en boutique en septembre 2024. Mais rapidement, les produits sont tombés en rupture. Nous profitons de l’arrivée en boutique de la première extension pour vous présenter ce jeu qui nous a terriblement convaincus.

Les boîtes de démarrage. // Source : Equinox

Tout d’abord par son gameplay qui, au-delà de règles pas si compliquées à comprendre, propose une expérience riche et intense. Les parties sont tendues, demandent de la réflexion, de bien connaître son deck, ses forces et ses faiblesses, mais aussi d’anticiper les cartes que peut jouer votre adversaire, en fonction de la faction de son héros.

De ce côté-là, le jeu est très diversifié, avec trois héros dans chacune des six factions. Elles proposent toutes un style de jeu différent, avec des caractéristiques propres (agressif, contrôle, combo, etc.).

Mais ce sont aussi toutes les innovations apportées par l’aspect hybride entre cartes physiques et numériques qui lui donne cette originalité qu’aucun autre jeu ne propose. Au-delà des possibilités décrites précédemment, les cartes uniques sont sans doute la principale caractéristique du jeu. Et le mot n’est pas vain : chaque fois que vous ouvrez un booster, vous avez une petite probabilité de tomber sur une carte unique au monde, une version alternative d’une carte normale du jeu, avec quelques variations au niveau du coût, des statistiques ou des effets. Chaque carte unique est générée semi-aléatoirement par un algorithme.

Quelques cartes de la faction Bravos. // Source : Equinox

Et la chasse aux cartes uniques est un jeu dans le jeu, chaque booster pouvant potentiellement contenir la meilleure carte au monde, que vous serez le seul à posséder !

Malgré tout, Altered n’est pas sans défaut. Si les règles sont accessibles, leur maîtrise prend du temps, et un joueur expérimenté aura un net avantage sur un débutant. Le jeu souffre également de problèmes d’équilibrage : certaines cartes uniques sont trop puissantes, tandis que d’autres sont moins intéressantes que les cartes normales. Le retard des fonctionnalités d’échange et d’impression à la demande est également regrettable.

Malgré ces petites imperfections, Altered a secoué le monde des jeux de cartes à collectionner. Il est intelligent, innovant et captivant. Avec sa profondeur de jeu et ses idées audacieuses, il marque un tournant. Il y aura désormais un avant et un après Altered.

