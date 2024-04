Lecture Zen Résumer l'article

Attendu pour le mois d’août, le prometteur Star Wars Outlaws, édité par Ubisoft, est déjà critiqué pour certains choix commerciaux. Dans le viseur, un Season Pass, qui sera visiblement obligatoire pour croiser Jabba dans une mission exclusive.

Prévu pour le 30 août 2024 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, Star Wars Outlaws est déjà dans le viseur d’une partie des fans. En cause ? Certains choix d’Ubisoft, qui impose une connexion Internet et propose déjà un Season Pass à la vente, alors qu’il s’agit d’un jeu solo. Ainsi, à la suite d’un article publié le 15 avril par IGN, on apprend que ce Season Pass sera indispensable pour accéder à une mission liée à Jabba le Hutt.

Jabba le Hutt est un méchant culte de l’univers Star Wars, avec un aspect devenu mémorable. À la tête d’un immense cartel sur Tatooine, il est celui qui récupère le corps de Han Solo congelé dans la carbonite, dans L’Empire contre-attaque. C’est également lui qui réduit en esclavage la princesse Leia dans Le Retour du Jedi.

Le malfrat sera donc présent aussi dans Star Wars Outlaws. Or, sur le site officiel, on voit que le Season Pass intègrera « une mission exclusive avec Jabba disponible dès le jour de la sortie. » C’est cela qui cause aujourd’hui ce tumulte auprès d’une frange des joueurs et des joueuses.

Une mission impliquant Jabba le Hutt liée à un Season Pass

Qu’Ubisoft opte pour un Season Pass n’est pas problématique — la pratique est devenue courante et, par la force des choses, admise. Celui de Star Wars Outlaws promet déjà l’arrivée de deux extensions narratives, qui serviront à prolonger l’aventure de Kay, l’héroïne. Si la qualité est au rendez-vous, alors on en aura pour notre argent. Il existe bien des exemples de contenus additionnels réussis, à l’image de ce que propose le studio polonais CD Projekt Red.

Le souci, ici, est de réserver une mission entière, articulée autour d’un personnage de renom, exclusive à celles et ceux qui accepteront de payer plus. Les fans auront forcément envie de s’entretenir avec Jabba dans Star Wars Outlaws, tout particulièrement en raison du cadre scénaristique du jeu : la contrebande. Le scénario de cette rencontre est le suivant : « Alors que Kay rassemble une équipe pour le braquage de Canto Bight, elle reçoit une mission de Jabba le Hutt en personne. Il semblerait que ND-5 ait une dette envers Jabba remontant à plusieurs années, et celui-ci est venu se faire rembourser… »

Ce choix d’Ubisoft envoie un très mauvais signal, puisqu’il sous-entend que Star Wars Outlaws sera incomplet si on ne paie pas plus. On parle pourtant d’un jeu facturé 80 €. Il faudra payer 30 € de plus pour acquérir le Season Pass, via l’édition Gold, voire 60 € pour celles et ceux qui craqueront pour l’édition Ultimate — qui rassemble d’autres bonus.

« Mon Dieu… Je suis nostalgique du temps où on avait tout quand on achetait un jeu. Avec un seul achat », déplore Mikey, un développeur indépendant, sur Twitter. L’internaute et entrepreneur Key abonde : « Bloquer la mission de Jabba le Hutt derrière un Season Pass est une erreur d’Ubisoft pour Star Wars Outlaws. Les fans méritent un meilleur accès aux contenus. » « Ça correspond plutôt bien à Jabba, non ? », ironise Boopers sur Resetera. Triste quand on sait que Star Wars Outlaws s’annonce incroyable.

