L’épisode 5 de la saison 3 de The Mandalorian évoque des moments où des objets variés de la saga Star Wars. Parmi eux, un jeu de cartes qui a eu une grande importance par le passé.

C’est une référence entendue au détour d’un dialogue qui ne nous a pas laissé de marbre. Pendant les toutes premières minutes de l’épisode 5 de la saison 3 de The Mandalorian, disponible depuis le mercredi 29 mars 2023, il est question d’un jeu particulier, qui revient régulièrement dans le monde de Star Wars. Ce n’est d’ailleurs pas la seule référence de l’épisode, qui est riche en clins d’œil.

Attention : si vous n’avez pas vu l’épisode du jour, nous vous conseillons de ne pas lire la suite de l’article, qui contient quelques spoilers légers sur l’intrigue de The Mandalorian. Revenez une fois que vous aurez vu l’épisode si vous voulez avoir tout le détail sur le sabacc — dont on peut librement parler, car il est connue de longue date. Il n’est pas, en lui-même, une surprise.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers // Source : Numerama

La phrase est entendue pendant les toutes premières minutes de l’épisode ne nous a pas laissé de marbre. Dans la scène, les deux personnages qui discutent ne sont pas réellement en bons termes. D’un côté, nous avons Greef Karga, haut magistrat de Nevarro, et de l’autre Gorian Shard, capitaine pirate en train d’attaquer la ville avec ses troupes. Les circonstances font que le dialogue entre les deux est un tantinet tendu.

C’est justement lors de leur altercation que Gorian explique à Greef qu’ils ne « jouent pas au sabacc ». Il ne s’agit pas d’un mot lancé au hasard, ou d’une phrase en l’air : tout a un sens, et il est très important.

Greef Karga et Gorian Shard. // Source : Disney+ / Lucasfilm

Qu’est-ce que le sabacc dans Star Wars ?

Le sabacc ressemble à une sorte de blackjack. Selon un wiki sur Star Wars, il s’agit d’un jeu de cartes dont le but est de se rapprocher le plus possible de la valeur 23, voire de l’atteindre, mais sans jamais la dépasser.

On retrouve le sabacc à de nombreuses reprises dans l’univers de Star Wars. La référence la plus célèbre à ce jeu est sans aucun doute dans l’épisode V, L’Empire Contre-Attaque. Dans le film, Han Solo explique qu’il a gagné son vaisseau, le Faucon Millenium, en battant Lando Calrissan au sabacc. Dans le film Solo, sorti en 2018 et qui retrace la jeunesse du contrebandier, on voit d’ailleurs la scène en question entre les deux amis.

La partie de sabacc entre Han Solo et Lando Calrissian. // Source : Lucasfilm / Disney+

La suite du dialogue entre Greef Karga et Gorian Shard est ainsi très révélatrice de l’importance de ce jeu, et de sa nature. Après avoir rappelé qu’ils ne « jouaient pas au sabacc », Gorian poursuit en avertissant Greef qu’il ne s’en « tirera pas en bluffant ». Un avertissement sérieux, dont on comprend les conséquences pendant la suite de l’épisode.

En effet, les pirates qui s’attaquent à la ville sont dénués de pitié — il faudra que le groupe des Mandaloriens arrive pour que les envahisseurs repartent. Pas vraiment un coup de bluff, mais certainement un coup de chance pour Greef Karga et les habitants de Nevarro.

