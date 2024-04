Lecture Zen Résumer l'article

Face au début de polémique liée à l’inclusion d’une mission bonus de Star Wars Outlaws derrière le Season Pass, Ubisoft a tenu à rassurer sur la présence de Jabba le Hutt. Il sera un personnage central de l’histoire du jeu, et il n’y aura pas besoin de payer plus.

Ubisoft calme le jeu. Le studio a pris la parole à propos de la mission bonus de Star Wars Outlaws, dans laquelle Jabba le Hutt, l’un des personnages les plus emblématiques de la saga cinématographique, est appelé à jouer un rôle notable. Cette mission, réservée à celles et ceux qui achèteront une édition du jeu plus chère contenant le Season Pass, sera « optionnelle ».

« Pour être clair, Jabba et le cartel des Hutt font partie des principaux cartels de Star Wars Outlaws et participent à l’expérience principale, qu’importe l’édition achetée », assure Ubisoft, interrogé par Eurogamer le 16 avril. Il ne sera pas obligatoire de payer plus pour croiser cet antagoniste clé des films Star Wars.

Autrement dit, la mission optionnelle est donc un bonus supplémentaire pour alimenter le Season Pass et donner envie aux fans de l’acheter. Pour rappel, il permettra d’obtenir deux grosses extensions à Outlaws dans les années à venir.

Star Wars Outlaws. // Source : Ubisoft

Ubisoft rassure sur la présence de Jabba le Hutt dans Star Wars Outlaws

La perspective de devoir payer pour vivre l’expérience d’une rencontre avec Jabba le Hutt a provoqué une levée de boucliers. chez les joueuses et les joueurs. Beaucoup sont montés au créneau pour dénoncer ce qui semblait de plus en plus être une manœuvre commerciale discutable pour orienter davantage les clients sur le Game Pass. Elle reste malgré tout critiquée : une telle mission ne devrait pas être bloquée par un Season Pass — surtout pour un jeu qui coûte déjà 80 € sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

La formulation d’Ubisoft laisse toutefois à penser que la mission finira peut-être par être accessible à tout le monde. « Une mission exclusive avec Jabba disponible dès le jour de la sortie », peut-on lire sur le site de présentation du Season Pass. Les éditions les plus onéreuses de Star Wars Outlaws permettent aussi de jouer trois jours avant la sortie — soit le 27 août, au lieu du 30.

L’objectif de cette petite aventure fournie par Jabba sera articulé autour d’une dette de ND-5 (un droïde commando devenu garde du corps) envers le patron de la pègre. Bien évidemment, il demande remboursement et Kay Vess, l’héroïne de Star Wars Outlaws, devra aider.

Star Wars Outlaws Il n’y a pas d’offres pour le moment

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !