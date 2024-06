Lecture Zen Résumer l'article

Supergiant Games continue d’améliorer Hades 2, disponible depuis le mois de mai. La deuxième grosse mise à jour modifie beaucoup de choses, et devrait rendre l’expérience plus facile.

Depuis le 6 mai 2024, il est possible de jouer à Hades 2 sur PC. Comme pour Hades premier du nom, Supergiant Games a opté pour un lancement sous la forme d’un accès anticipé. Cela signifie que les développeurs vont copieusement revoir leur copie d’ici la sortie de la version finale — qui n’est pas prévue avant 2025. Le 4 juin, Hades 2 a déjà reçu sa deuxième grosse mise à jour, qui comporte une liste de changements longue comme le bras.

Le premier patch, qui date du 16 mai, avait apporté quelques évolutions intéressantes — notamment pour la récolte de ressources alimentant l’artisanat. Le second, toujours nourri par les retours de la communauté, devrait rendre Hades 2 un peu plus facile. On note plusieurs améliorations pour l’arsenal de l’héroïne Mélinoé, ainsi qu’une diminution de la puissance de certains boss.

Cronos va être plus simple à battre dans Hades 2

Des améliorations sur la forme Si on parle beaucoup du fond avec ces mises à jour d’Hades 2, Supergiant Games n’oublie pas la forme. Le patch #2 ajoute par exemple plusieurs icônes à l’interface.

Celles et ceux qui ont déjà pu se frotter à Cronos — celui après qui Mélinoé en a — savent à quel point il est puissant et coriace. Bonne nouvelle : la mise à jour va diminuer le nombre de fois où ses attaques sont punitives. Cette modification devrait le rendre plus accessible. D’autres boss observent des ajustements, comme Cerbère (les attaques de la première phase), Polyphème et Eris (moins de portée pour les attaques à la grenade). Bien sûr, Hades 2 ne deviendra pas un long fleuve tranquille.

Du côté des armes, on note des améliorations pour l’ensemble de l’arsenal. Supergiant Games cible notamment la vitesse des attaques magiques Omega (attaques chargées) et, dans certains cas, la puissance brute. Les développeurs ont par ailleurs augmenté de le nombre maximum de Déesses et Dieux qu’on peut rencontrer en une nuit. C’est désormais le même que dans Hades. Là encore, le but est de réduire — un peu — le challenge, en facilitant la vie des joueuses et des joueurs et en leur offrant davantage d’options.

Supergiant Games a enfin énormément retravaillé le Marteau de Dédale, un bonus qui permet de jouer sur le comportement des armes. Neuf améliorations ont été supprimées pour être remplacées par d’autres, ce qui devrait rééquilibrer et approfondir le gameplay. En somme, Hades 2 dispose d’énormément de variables d’ajustements, et Supergiant Games a tout le loisir de peaufiner le jeu d’ici 2025.

Un troisième patch majeur est d’ores et déjà en cours de développement. Les développeurs se sont même permis de teaser ce qu’on peut en espérer. Il s’attaquera aux Bienfaits, soit les coups de pouce aléatoires fournis par les différentes divinités.

