Hades 2 intègre une nouvelle mécanique permettant d’approfondir les relations avec certaines divinités. L’idée est simple : partager un bain.

Dans Hades 2, les dieux sont plus sexy que jamais. Supergiant Games a modifié la direction artistique de son adaptation de la Grèce Antique, mais le résultat est le même : les personnages que l’on croise sont des gravures de mode qui n’hésitent jamais à faire des sous-entendus. Cet argument, articulé autour de la séduction, était déjà présent dans le premier opus, où on pouvait tisser des liens en faisant des offrandes.

Cette mécanique basée sur des relations est de retour dans Hades 2. L’idée est toujours d’offrir du nectar (que l’on peut obtenir dans les combats ou auprès du Marchand Misérable). Mais Hades 2 ajoute une option supplémentaire : la possibilité de prendre… un bain. Cette parenthèse entre deux tentatives permet de renforcer les liens en partageant un moment un tantinet torride avec un autre personnage. Ce qui rajoute au côté horny du jeu.

Les sels de bain permettent de partager un moment torride dans Hades 2 // Source : Capture Asus Rog Ally

Dans Hades 2, on peut partager un bain

Disponibilité Hades 2 est pour le moment disponible en accès anticipé, depuis le 6 mai 2024.

La première étape sera de réaliser l’incantation intitulée « Sources thermales de la Croisée », le lieu de rencontre qui « puise sa chaleur dans le Phlégéthon s’écoulant plus profondément ». L’incantation en question finira par se débloquer d’elle-même (après quelques échecs), et il vous faudra les ressources suivantes pour l’achever : moly (x2), belladone (x2) et fleur de lotus (x2). Le moly et la fleur de lotus se cueillent naturellement, alors que la belladone doit être cultivée. Car oui, Hades 2 propose de l’artisanat.

Bien entendu, on ne pourra pas prendre des bains tout de suite dans Hades 2. Si les différentes divinités sont assez ouvertes d’esprit, il faut quand même mériter son invitation. Il faut dès lors s’assurer que la relation a suffisamment avancé avec votre crush, c’est-à-dire que vous lui avez donné du nectar. De toute façon, un personnage refusera de partager un bain avec vous en cas d’indisponibilité (pour une raison ou une autre).

Pour inviter quelqu’un à prendre un bain, il faut lui donner une offrande spéciale, baptisée « Sels de bain ». Elle s’obtient en creusant avec la pelle d’argent (rare) ou auprès du Marchant Misérable (contre 50 ossements, l’une des monnaies du jeu). À noter que vous en obtiendrez une en restaurant les « Sources thermales de la Croisée ».

Quand votre invitation sera acceptée, vous pourrez alors vous rendre sur le lieu dédié et assister à une cinématique bonus. Où deux personnages diablement sexy partagent un bain et refont le monde — et plus si affinités ?

