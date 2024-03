Hades 2 est l’un des jeux vidéo les plus attendus du moment. Il est attendu pour le premier semestre 2024, en accès anticipé sur PC. Avec une sortie qui se rapproche, une question se pose : est-il nécessaire de jouer au premier opus ?

Hades 2 sera assurément l’un des temps forts de l’année 2024. Et pour cause : on parle de la suite de l’un des jeux les plus marquants de la décennie. Sorti en septembre 2020, Hades a fait l’unanimité avec sa direction artistique renversante, son gameplay addictif et sa narration intelligente. Comme la sortie du prochain volet se rapproche, une question se pose : faut-il avoir joué au premier opus ?

JovemNerd a pu s’entretenir avec Greg Kasavin, le directeur de Hades 2. Il indique que « Hades 2 est une suite directe qui reprend plusieurs éléments conçus dans le premier jeu. Mais il est important pour nous d’en faire une expérience indépendante. Vous pouvez jouer au jeu sans avoir terminé le premier. » Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui auraient raté le premier épisode. Toutefois, on recommande quand même d’y jouer.

Hades 2 sera une suite indépendante

Si l’on se fie aux propos de Greg Kasavin, on comprend qu’Hades 2 sera une suite en termes de structure et de gameplay, mais pas forcément d’un point de vue narratif. C’est sans doute pour cette raison que le personnage changera : on incarnait Zagreus, le fils du dieu des enfers, et on va désormais incarner Melinoë, sa sœur. Elle n’est ni plus ni moins que la « princesse immortelle des enfers. »

Autre bonne nouvelle : Hades 2 sera normalement disponible en accès anticipé d’ici à la fin du mois de juin. Greg Kasavin a confié que le titre est en développement depuis trois ans, il est donc temps de le mettre entre les mains des joueuses et des joueurs. On rappellera cependant que cette étape ne sera proposée que sur PC et que le contenu sera étoffé au fur et à mesure. Le studio Supergiant Games avait déjà opté pour cette stratégie avec Hades, lancé fin 2018 sur PC avant une sortie définitive en 2020 et des portages sur les différentes plateformes ensuite. Cela veut dire que les propriétaires d’une console vont devoir patienter quelques mois de plus.

Vous voulez découvrir Hades (vous auriez raison de le faire) ? Sachez qu’on peut y jouer sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 et Nintendo Switch. Enfin, une version mobile arrive le 19 mars, mais il faudra être abonné à Netflix et passer par iOS pour en profiter.

