La discrète série norvégienne s’est hissée par surprise tout en haut du top 10 de Netflix avec ses épisodes courts et son histoire de famille dysfonctionnelle. Pour continuer sur votre lancée, voici 5 autres séries à découvrir sur la plateforme de streaming : Home for Christmas, Quicksand, Bloodline, The Haunting of Hill House ainsi que Gilmore Girls.

Rendu populaire (ou pas) par le film d’horreur Midsommar, le solstice d’été est célébré par des feux de joie et des couronnes de fleurs dans les pays scandinaves. Cet événement annuel est au cœur de la série Midsummer Night, qui a pris les abonnés de Netflix par surprise en devenant l’un des succès actuels de la plateforme de streaming.

Mais avec seulement 5 épisodes de 30 minutes, cette fiction se dévore (trop) rapidement. Alors que voir après Midsummer Night ?

Home for Christmas

À première vue, cette série de Noël semble n’avoir rien en commun avec Midsummer Night, qui brille plutôt sous le ciel d’été. Pourtant, elles partagent une similarité importante : avoir été créées par Per-Olav Sørensen, auteur prolifique de séries Netflix, de The Playlist à Tempête de Noël. Dans chacune de ses productions, on retrouve une ambiance intimiste, qui permet aux personnages de dévoiler leurs secrets au compte-goutte.

Dans Home for Christmas, on rencontre Johanne, une trentenaire pétillante mais qui croule sous la pression sociale à se mettre en couple. À bout de nerfs, elle va décider de mentir à ses proches, en annonçant que l’heureux élu sera même présent à Noël. Il lui reste donc 24 jours pour trouver un prétendant à la hauteur. Moderne et originale, Home for Christmas s’éloigne des productions formatées pour proposer une héroïne décomplexée à la Fleabag. Réjouissant.

Quicksand : Rien de plus grand

Le créateur de Midsummer Night, Per-Olav Sørensen, pourrait parfaitement convenir à l’expression « deux salles, deux ambiances », tant ses productions Netflix se suivent sans se ressembler. Entre la réunion familiale qui tourne au désastre et les narrations doudou de Noël, se trouve donc Quicksand : Rien de plus grand, un thriller adolescent qu’il a réalisé.

Située dans la banlieue de Stockholm, la série se déroule neuf mois après une terrible fusillade dans un lycée chic de la capitale suédoise. Maja Norberg se trouve alors sur le banc des accusés et tous les détails de sa vie sont passés au peigne fin pour prouver sa culpabilité. Quicksand mélange ainsi une intrigue policière efficace à un teen drama touchant, le tout en seulement 6 épisodes.

Bloodline

Vous avez aimé découvrir les secrets de famille de Midsummer Night ? Alors vous devriez adorer ceux de Bloodline, dans une ambiance beaucoup plus sombre. On y découvre la richissime fratrie des Rayburn, propriétaires d’un hôtel réputé au large de la Floride. Mais l’union de cette joyeuse bande va voler en éclats alors que Danny, le fils aîné, revient avec fracas, après plusieurs années loin du domicile familial. Son retour va faire remonter à la surface de nombreuses histoires noyées par le passé…

Menées notamment par Kyle Chandler (Friday Night Lights) et Linda Cardellini (Dead to Me), les 3 saisons de Bloodline se sont progressivement muées d’un drame familial à un thriller au rythme soutenu, avec des flashforwards en pagaille pour mieux nous perdre au passage. Un portrait de famille peu reluisant, mais addictif. Attention tout de même : la série a été malheureusement annulée par Netflix, laissant plusieurs questions sans réponse.

The Haunting of Hill House

Et si nos secrets de famille se transformaient en malédictions horrifiques ? C’est tout le principe de The Haunting of Hill House, qui s’éloigne du soleil de Midsummer Night pour nous plonger dans une ambiance beaucoup plus funèbre. Créée par le maître du genre, Mike Flanagan (Midnight Mass, La Chute de la maison Usher), l’une des meilleures séries Netflix est centrée sur la famille Crain, qui vient d’emménager dans une nouvelle demeure, en 1992. Plus de 20 ans plus tard, les enfants sont devenus adultes mais gardent toujours de vifs souvenirs de ce manoir possiblement hanté…

Ici, pas d’épouvante gratuite : tout prend sa source dans nos maux intérieurs, mis en lumière avec délicatesse dans cette adaptation en 10 épisodes du roman de Shirley Jackson. On termine en larmes, mais le voyage est si beau, qu’il en vaut la chandelle.

Gilmore Girls

Vous n’en pouvez plus des familles qui se déchirent comme dans Midsummer Night et vous préférez l’amour des Bisounours ? Alors Gilmore Girls sera évidemment toujours là pour vous remonter le moral. À mille lieux du solstice d’été étincelant de la série norvégienne, ce monument de la culture américaine vous embarquera plutôt à Stars Hollow, dans des paysages d’automne, aux côtés de Lorelai et de sa fille adolescente Rory, qu’elle a eu à seulement 16 ans.

Diffusées au début des années 2000 mais toujours incontournables, les 7 saisons de Gilmore Girls sont parfaites pour se changer les idées dans un cocon de douceur, à accompagner de votre meilleure tasse de chocolat chaud.

