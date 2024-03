En voyant la deuxième partie de Dune, vous avez peut-être remarqué l’absence d’un personnage important du premier opus. Thufir Hawat n’apparaît pas dans cette suite pour des raisons scénaristiques.

Dune est une œuvre dense, difficile à adapter au cinéma. Elle contraint le réalisateur à faire des choix pour compiler de longs chapitres dans des films d’un peu plus de 2h30. C’est pour cette raison qu’un personnage du premier film Dune n’apparaît pas dans la suite. Son nom : Thufir Hawat, interprété par Stephen McKinkey Henderson.

Dans l’univers de Dune, Thufir Hawat est ce que l’on appelle un Mentat, un « ordinateur humain » capable de faire des déductions (cet ordre remplace l’usage de machines, interdites). Il est proche du Duc Leto Atréides, qu’il assiste et conseille, en plus de jouer un rôle dans l’entraînement de Paul. En ne le voyant pas dans Dune 2, on pourrait croire qu’il a perdu la vie pendant l’attaque des Harkonnen sur la base Atréides située sur Arrakis. Mais non. Dans une interview accordée à ScreenCrush et publiée le 26 février, Denis Villeneuve explique pourquoi Thufir Hawat n’est plus là alors qu’il a survécu.

Thufir Hawat dans Dune 1 // Source : Capture YouTube

Où est passé Thufir Hawat dans Dune 2 ?

La décision de sacrifier Thufir Hawat n’a visiblement pas été facile pour Denis Villeneuve. Il indique : « J’étais amoureux de Thufir Hawat. C’est un personnage que j’adore. Mais je devais faire le choix osé de faire une adaptation plus centrée sur les Bene Gesserit, en focalisant le film sur cette sororité. J’aurais voulu qu’il y ait plus de Thufir Hawat. »

Des scènes avec Thufir Hawat ont été tournées, mais elles n’ont pas été incluses dans le montage final de Dune 2. À l’inverse, le blockbuster met énormément en avant les Bene Gesserit, qui occupent des fonctions qui se recoupent avec celles des Mentat. La Princesse Irulan (Florence Pugh) et Lady Margot (Léa Seydoux) font leur apparition aux côtés des autres Bene Gesserit importantes déjà connues, comme Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling) et Lady Jessica (Rebecca Ferguson).

Ce choix scénaristique est sans doute aussi motivé par le fait que les Bene Gesserit auront droit à leur propre série, via HBO. Cela permet à Denis Villeneuve de familiariser les spectatrices et les spectateurs avec des personnages qui seront approfondis plus tard.

Dans les livres, Thufir Hawat finit par servir le Baron Harkonnen, qui l’empoisonne pour s’assurer de sa loyauté. Il remplace alors le Mentat Piter de Vries, qu’on voit mourir dans le premier film Dune (quand le Duc Leto tente de tuer le Baron Harkonnen avant de pousser son dernier souffle). Il est censé mourir avant le combat entre Paul et Feyd-Rautha Harkonnen, soit à la fin de Dune 2. Au final, on comprend que Denis Villeneuve n’a pas voulu rajouter de la complexité à son histoire très touffue.

