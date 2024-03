Alors que Dune : Deuxième Partie est sorti au cinéma le 28 février 2024, où ce film s’inscrit-il dans la chronologie de la série littéraire ? Quel livre faut-il lire, en attendant Dune 3 ?

Les deux derniers films en date de Denis Villeneuve sont des adaptations : Dune 1 et Dune 2 sont issus de l’œuvre littéraire de Franck Herbert, dont le premier tome a été publié en 1965. Si vous sortez tout juste de la salle de cinéma après le sublime Dune : Deuxième Partie, vous avez probablement la sensation que l’odyssée ne touche pas encore à sa fin. Effectivement, loin de là : la saga littéraire dure sur plusieurs tomes.

Le Messie de Dune

L’adaptation par Denis Villeneuve fait un choix particulier : les deux films, de 2021 et de 2024, sont tirés d’un seul et même livre, Dune. L’épais ouvrage (plus de 600 pages) a été découpé en deux. La suite directe de Dune 2 est donc… le tome 2 de la saga littéraire, c’est-à-dire Le Messie de Dune.

Les tomes 2, 3 et 4 de Dune (sur 6 en tout). // Source : Pocket

Les événements du second film mènent directement à ce second tome. Dans Le Messie de Dune, vous commencerez à assister à la fameuse « guerre sainte » évoquée à la fin du film — et vous rencontrerez aussi Alia, la sœur de Paul et fille de dame Jessica.

Attention cependant, comme toute adaptation, Dune : Deuxième Partie ne suit pas entièrement le déroulement de tout ce qu’il se passe dans le livre. À titre d’exemple, dans le film de Villeneuve, on ne voit pas la naissance d’Alia. Même si les deux longs-métrages représentent tout de même 5 heures en tout, ils ne couvrent pas l’intégralité de ce qu’il se passe dans le tome 1 de Dune (et opèrent aussi quelques variations narratives). Il peut donc être préférable, après cette version cinématographique, de reprendre la saga littéraire de zéro.

Mais ce n’est pas une obligation. Fort heureusement, Le Messie de Dune est conçu de telle sorte à ce qu’on ait la sensation d’entrer dans un nouveau récit. Cela revient à étudier une autre ère historique dans la grande histoire de Dune. Un « historien » fictif, Broson d’Ix, fait d’ailleurs une forme de récapitulatif, au début du tome 2. Il est donc techniquement possible de lire directement Le Messie de Dune juste après les films de Villeneuve.

Au total, la saga Dune comporte six tomes :

T1 : Dune

T2 : Le Messie de Dune

T3 : Les enfants de Dune

T4 : L’empereur-Dieu de Dune

T5 : Les hérétiques de Dune

T6 : La maison des mères

Ils existent tous en poche chez Pocket.

