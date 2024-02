[Deal du jour] Lego propose de nombreux sets, du simple jouet aux Lego à exposer. Les gammes Ideas et Art regorgent de modèles tous plus originaux les uns que les autres, en particulier ceux qui reproduisent des peintures. C’est le cas de ces sets en promotion pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ces sets Lego ?

Le Lego Ideas La Nuit Étoilée de Vincent van Gogh est vendu 169,99 € sur le site de Lego. Il est proposé pour les soldes au prix de 139,99 € sur Cdiscount. Le Lego Art La Grande Vague du peintre japonais Hokusai est normalement vendu 99,99 €. Il passe au prix de 88,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce Lego inspiré de Van Gogh ?

L’un des tableaux les plus célèbres de Vincent van Gogh a droit à sa reproduction en Lego. La Nuit Étoilée reproduit fidèlement à l’aide de briques les couleurs et les coups de pinceaux du peintre. Le set se compose de 2 316 pièces que vous devrez assembler pour recréer les tourbillons des nuages et les reliefs vallonnés des collines de l’œuvre originale, peinte par l’artiste en 1889. Ce dernier est d’ailleurs présent sous forme d’une minifigurine adorable avec un pinceau à la main, en train de peindre La Nuit Étoilée.

Le set est plutôt grand, ce qui permet d’amirer les détails // Source : Lego

Le set mesure plus de 28 cm de haut, 38 cm de large et 12 cm de profondeur. Notez qu’il peut être suspendu au mur grâce à un crochet intégré, ou simplement posé sur un meuble.

C’est quoi, ce Lego inspiré de Hokusai ?

La Grande Vague de Kanagawa est une estampe du peintre japonais Hokusai, publié en 1831. Ce set Lego vous permet de la recréer en briques, grâce à 1 810 pièces qui reproduisent fidèlement les teintes de l’œuvre originale. Le set inclut six plaques, deux crochets pour le suspendre, ainsi qu’une tuile décorative ornée de la signature d’Hokusai. Notez qu’un code QR, à scanner dans le livret, vous permet d’écouter une bande-son relaxante pendant le montage. Le livret s’accompagne aussi de détails sur l’œuvre d’Hokusai. Ce set mesure plus de 39 cm de haut et 52 cm de large.

Le Lego La Grande Vague est un set imposant // Source : Lego

