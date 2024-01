Sony termine le mois de janvier avec une nouvelle présentation State of Play. Pendant 40 minutes, on va voir des jeux PS5 et PlayStation VR2. Rendez-vous ce soir, assez tard.

Mi-janvier, Microsoft a diffusé une petite conférence centrée sur une poignée de gros jeux — une excellente manière de démarrer l’année. C’est maintenant au tour de Sony de prendre la parole pour la première fois en 2024, avec une nouvelle édition de son format State of Play, qui empile les belles images et les annonces.

Rise of the Ronin. // Source : Koei Tecmo

Comment suivre la présentation State of Play centrée sur la PS5 ?

Prévoyez une sieste cet après-midi, car Sony va nous faire veiller assez tard : le State of Play débutera à 23h, pour une durée d’environ 40 minutes.

Quand ? À partir de 23h (heure de Paris), le mercredi 31 janvier 2024 ;

À partir de 23h (heure de Paris), le mercredi 31 janvier 2024 ; Où ? Ici, sur YouTube, Twitch ou TikTok ;

Ici, sur YouTube, Twitch ou TikTok ; Quoi ? Une présentation de 40 minutes sur les jeux PlayStation 5 et PlayStation VR2 à venir.

Sony doit rassurer sur le catalogue 2024 de la PlayStation 5

Que nous réserve Sony pour 2024 ? On aura sans doute quelques réponses après la diffusion de ce State of Play qui, mine de rien, s’annonce assez dense. Sony évoque « une présentation de 40 minutes sur plus d’une quinzaine de jeux ». Cela donne moins de trois minutes d’exposition par titre en moyenne, ce qui préfigure un rythme effréné. Il y aura tout autant des jeux PlayStation 5 que PlayStation VR2, et ils sortiront à partir de cette année.

Sony donne quand même le nom de deux productions sur lesquelles l’attention sera concentrée. Il y aura Rise of the Ronin, un souls-like attendu pour le 22 mars et développé par Team Ninja (studio derrière les Nioh) — c’est-à-dire un jeu qui sort bientôt et qui aura besoin d’un élan médiatique. Il y aura aussi Stellar Blade, un jeu d’action coréen qui devrait être assez époustouflant d’un point de vue visuel — et nerveux avec une DualSense entre les mains.

D’autres gros jeux devraient être montrés, à l’instar de Final Fantasy VII Rebirth (qui sort en février), du remake de Silent Hill 2 ou encore de Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Les propriétaires d’une PlayStation 5 ont surtout besoin de savoir plus précisément à quoi ils vont pouvoir jouer d’ici fin 2024.

Ce que l’on est sûr de voir : Rise of the Ronin et Stellar Blade.

: Rise of the Ronin et Stellar Blade. Ce que l’on aimerait bien voir : le retour d’une grosse licence PlayStation (Uncharted ?).

: le retour d’une grosse licence PlayStation (Uncharted ?). Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : Sony lâche la PlayStation 5 Pro sans prévenir.

