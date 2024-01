2023 a été une grande année pour le jeu vidéo, avec une pluie de titres qui ont marqué les esprits. Qu’en sera-t-il pour 2024 ?

L’année 2023 a été particulièrement dense pour le marché des jeux vidéo. Les sorties marquantes se sont empilées mois après mois, ne laissant aucun répit aux fans de gaming. Pourra-t-on dire ouf en 2024, ce qui permettrait de rattraper tout ce retard accumulé ? Rien n’est moins sûr.

On devrait encore passer d’excellents moments sur nos consoles et nos PC dans les semaines à venir. Dans notre liste des attentes 2024, nous n’avons mis que des jeux avec une date de sortie définie. Ce qui veut dire que d’autres grosses productions vont s’ajouter à la fête. On pense à Star Wars Outlaws ou encore au remake de Silent Hill 2, en passant par l’accès anticipé de Hades 2.

Black Myth: Wukong. // Source : Game Science

Les 10 jeux les plus attendus de 2024

Prince of Persia: The Lost Crown (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One & Switch)

Et si les premiers frissons de 2024 étaient l’apanage d’Ubisoft, éditeur qui a besoin de se refaire la cerise après des années compliquées ? Prince of Persia: The Lost Crown est tiré d’une saga emblématique et jouera volontiers sur la carte de la nostalgie pour attirer l’attention. Le gameplay a l’air bien plus dynamique qu’à l’époque, le tout avec un rendu visuel d’excellente facture. Les images donnent très envie, surtout si on est adepte d’aventures en 2D.

Date de sortie : 18 janvier.

The Last of Us Part II Remastered (PS5)

Mettre The Last of Us Part II, jeu initialement paru en 2020 sur PS4, dans la liste des attentes de 2024 peut paraître étrange. Ce serait nier l’immense aura de la licence imaginée par Naughty Dog, laquelle a pris encore plus d’importance depuis la diffusion de la série sur HBO. The Last of Us Part II Remastered n’est peut-être qu’une remasterisation, mais le studio a prévu des bonus non négligeables pour les fans (notamment un mode de jeu inédit). Le titre était déjà somptueux sur PS4. On imagine qu’il le sera encore plus sur PS5.

Date de sortie : 19 janvier.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PS5 & Xbox Series)

Il y a de quoi avoir de sérieux doutes avec Suicide Squad: Kill the Justice League, qui a été repoussé de plusieurs mois après une bande-annonce de gameplay qui en a refroidi plus d’un. Cette adaptation DC Comics peut-elle se remettre de ce rendez-vous manqué ? On a envie d’y croire pour une seule raison : c’est Rocksteady, studio derrière la trilogie Batman: Arkham, qui est aux manettes. On peine à imaginer un monde où le développeur se trompe totalement. Toujours est-il que Suicide Squad: Kill the Justice League part de très loin. Le rebond n’en serait que plus salutaire.

Date de sortie : 2 février.

Banishers: Ghosts of New Eden (PC, PS5 & Xbox Series)

Un jeu sur l’amour qui sort la veille de la Saint-Valentin ? Le hasard du calendrier fait bien les choses, même si Banishers: Ghosts of New Eden était initialement prévu en novembre 2023. Il s’agit de la nouvelle production de Don’t Nod. On y retrouve les mêmes forces — narration poussée, univers inspiré — et les mêmes faiblesses — la partie action en retrait. Malgré ses défauts, on a été globalement séduit lors de notre prise en main à la gamescom. En espérant que le récit aille au bout du concept.

Date de sortie : 13 février.

Final Fantasy VII Rebirth (PS5)

C’est le premier gros temps fort de l’année 2024 : Final Fantasy VII Rebirth, suite de Final Fantasy VII Remake et deuxième volet de la trilogie qui réadapte le chef-d’œuvre de Square Enix. Au regard des bases posées par son prédécesseur, on ne peut être qu’enthousiaste à l’idée de retrouver Cloud et sa bande. La firme nippone sait qu’elle ne peut pas se permettre de ternir l’héritage d’un tel joyau, et le mélange entre modernité et tradition a déjà tant fonctionné. C’est un prétendant direct pour le sacre de GOTY 2024.

Date de sortie : 29 février.

Rise of the Ronin (PS5)

« Japon, 1863. Après trois siècles d’un règne oppressif, le shogunat Tokugawa touche à son terme lorsque l’arrivée soudaine des navires noirs occidentaux plonge le pays dans la confusion. Au cœur d’un pays en proie au chaos et à la division, un combattant anonyme s’apprête à forger sa propre voie et, par là même, à influencer le destin du Japon » : voilà le pitch de Rise of the Ronin, qui devrait plaire aux amatrices et amateurs d’œuvres inspirées du folklore nippon. En termes de gameplay, Team Ninja a semble-t-il repris la recette des Nioh, soit un RPG d’action avec une pointe d’exigence.

Date de sortie : 22 mars.

Dragon’s Dogma 2 (PC, PS5 & Xbox Series)

Douze ans après, voici venir Dragon’s Dogma 2 et les quelques aperçus publiés çà et là préfigurent une suite à la hauteur des espérances. Ce n’est peut-être pas le titre le plus connu de la liste, mais il pourrait bien créer la surprise à la fin du premier trimestre. Ces dernières années, Capcom ne s’est pas beaucoup trompé et, le succès appelant le succès, Dragon’s Dogma 2 a de quoi s’inviter à la table des grands avec des ambitions élevées.

Date de sortie : 22 mars.

Princess Peach: Showtime! (Switch)

La Switch sera peut-être remplacée par une nouvelle console en 2024. Mais Nintendo a encore quelques cartouches à tirer dans les mois à venir. Princess Peach: Showtime! devrait une nouvelle fois matérialiser l’immense savoir-faire du constructeur japonais, avec cette fois une aventure uniquement centrée sur la célèbre princesse. L’héroïne, habituée à être sauvée par Mario, aura l’opportunité d’enfiler divers costumes pour repousser l’infâme Syrah.

Date de sortie : 22 mars.

Black Myth: Wukong (PC, PS5 & Xbox Series)

Depuis ses toutes premières images de gameplay, Black Myth: Wukong subjugue. Derrière une direction artistique incroyable, certes très sombre, mais animée par le flamboyant moteur Unreal Engine 5, cet héritier des Dark Souls utilise la mythologie chinoise pour donner du corps à « une épopée merveilleuse ». Quand on voit les ennemis qu’il faudra affronter, on se dit qu’il sera nécessaire de s’accrocher. Le voyage pourrait valoir le coup.

Date de sortie : 20 août.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 (PC, PS5 & Xbox Series)

Warhammer 40.000 risque de faire beaucoup parler dans les années à venir, avec un développement qui passera notamment par un projet chapeauté par Henry Cavill. En attendant, Focus Interactive va lancer Warhammer 40.000: Space Marine 2, un jeu d’action vraiment bourrin qui est bien plus subtil qu’il n’en a l’air. On pourrait tenir là notre défouloir de 2024, ce qui serait parfait pour se remettre des émotions de la rentrée.

Date de sortie : 9 septembre.

