L’application Spotify permet d’écouter des heures de playlists musicales. Mais, saviez-vous que ces mêmes playlists cachent un petit jeu de snake étonnant ? Voici comment y jouer.

Spotify sait comment susciter l’impatience de ses abonnés et abonnées chaque fin d’année. 2023 ne fait pas exception : tout le monde peut désormais écouter le Spotify Wrapped 2023, une rétrospective sous forme de story, également déclinée dans une playlist « Votre Top Titres 2023 ». D’ailleurs, si vous avez eu la curiosité d’explorer cette playlist, ou d’autres playlists que vous avez ajoutées à votre bibliothèque ou créées vous-mêmes, peut-être avez-vous fait une petite découverte.

Il s’avère qu’un jeu inattendu se cache dans les playlists de Spotify. Cette petite pépite est un jeu de snake, comme celui qui a occupé des heures les propriétaires d’anciens téléphones Nokia.

Manger cette playlist : comment jouer à snake dans Spotify

Voilà comment accéder au jeu snake caché dans les playlists de Spotify :

Ouvrez une playlist dans l’application Spotify,

Appuyez sur les 3 points horizontaux qui se trouvent au-dessus du premier titre de la playlist (à droite du bouton permettant de télécharger la playlist, si ce n’est pas la vôtre ; à droite du bouton pour inviter des collaborateurs, si c’est votre playlist),

Tout en bas de la liste des propositions, appuyez sur « Manger cette playlist »,

», Le jeu commence immédiatement !

« Manger cette playlist », étape par étape. // Source : Captures d’écran Spotify sur iOS, annotations avec Canva

Tandis que Spotify commence à jouer l’un des titres de la playlist, vous verrez l’écran changer de couleur. C’est parti pour le jeu, consistant à « manger » vos titres musicaux préférés, tel un serpent affamé. À vous d’orienter la petite flèche blanche en mouvement, en tapotant sur l’écran en haut, en bas, à gauche ou à droite.

L’objectif est d’aller attraper le petit carré qui représente le morceau écouté, sans jamais heurter les côtés de l’écran ou manger la « queue » du serpent. Si vous y arrivez, le titre est ajouté dans le « corps » de votre serpent, et la chanson change pour de nouvelles aventures. Évidemment, plus le serpent grandit, plus il devient difficile de le manœuvrer.

Numerama a pu accéder au jeu sur la version iOS de l’application Spotify. Malheureusement, le jeu ne semble pas disponible à l’heure actuelle sur les smartphones Android.

