La cérémonie des The Game Awards 2023 a permis de découvrir Jurassic Park: Survival, un projet qui va faire rêver les fans de dinosaures. Il faudra notamment échapper à des vélociraptors, ce qui donne déjà quelques sueurs froides.

Ces dernières années, la saga de films Jurassic Park a donné naissance à des jeux vidéo axés sur la gestion. Cela prend tout son sens quand on sait que les longs métrages s’articulent autour de parcs d’attraction avec des dinosaures. Mais il y a un levier sur lequel les studios peuvent aussi jouer : la survie. Et ce sera justement l’orientation choisie par Jurassic Park: Survival, dévoilé à l’occasion de la cérémonie des The Game Awards 2023. Il sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series S et Xbox Series X à une date pour le moment inconnue.

Dans la première bande-annonce de Jurassic Park: Survival, qui risque de faire plaisir aux fans au regard des nombreuses références (la grande porte, le chapeau, la musique, l’empreinte géante…), on peut voir des séquences où l’héroïne doit prendre ses jambes à son cou pour échapper à des dinosaures. Voilà un gameplay qui est totalement en adéquation avec l’essence de Jurassic Park. Sur le papier, Jurassic Park: Survival fait beaucoup penser à l’excellent Alien: Isolation, qui laisse tomber l’action pour l’infiltration.

Le meilleur jeu Jurassic Park serait-il un jeu de survie ?

Développé par Saber Interactive, en collaboration avec Universal Games pour l’authenticité, Jurassic Park: Survival nous mettra dans la peau de Maya Joshi, une scientifique qui se retrouve bloquée sur Isla Nublar après les événements du premier Jurassic Park (qui fête ses 30 ans en 2023). Le studio promet que l’île a été fidèlement reproduite et, bien évidemment, elle est peuplée de dinosaures différents, chacun ayant son comportement propre. « Notre objectif est de reproduire la magie et l’émerveillement du premier film iconique », souligne Tim Willits, COO de Saber Interactive.

Quand on lit la description de Jurassic Park: Survival, on découvre que Isla Nublar sera un terrain de jeu plein de dangers, et pas uniquement liés aux dinosaures. Maya Joshi devra donc trouver des solutions avec les ressources à sa disposition. On pourra exemple utiliser l’environnement pour distraire ses poursuivants ou encore se faufiler dans des endroits étriqués dont l’accès leur est interdit à cause de leur taille. Vu comme ça, on craint déjà ces moments où il y aura des vélociraptors, connus pour leur agressivité et leur rapidité, dans le coin.

Tout porte à croire que Jurassic Park: Survival sera en outre un moyen d’explorer des lieux vus dans les films, avec les yeux pétillants du fan (comme c’est le cas dans Hogwarts Legacy pour le château Poudlard). On pourra par exemple se rendre dans le Visitor Center.

