Le saviez-vous ? Un nouveau jeu vidéo The Walking Dead est sorti en novembre. Mais il vaut mieux taire son existence, tant il a l’air catastrophique.

La saga The Walking Dead existe depuis des années. Elle a d’abord pris la forme de romans graphiques avant de jaillir à la télévision grâce à la série éponyme. Si elle s’est terminée au terme de onze saisons, les zombies ne sont pas près de prendre leur retraite. Des spin-offs sont prévus ou en cours de diffusion — comme celui sur Daryl qui se passe à Paris. Côté jeux vidéo, The Walking Dead a connu des fortunes diverses. On pense fort à l’excellente adaptation signée Telltale Games. Mais quand on regarde des images et des vidéos de The Walking Dead: Destinies, on a envie de partir très loin.

Vous n’avez pas entendu parler de The Walking Dead: Destinies ? Pourtant, il est sorti le 17 novembre 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Nintendo Switch. Compte tenu de la popularité des morts-vivants et de la franchise, il aurait dû constituer un événement de cette fin d’année. Raté : le jeu, développé par Flux Games et édité par GameMill Entertainment, est tellement ridicule qu’il serait préférable de le cacher. Sur Metacritic, il récolte pour le moment une moyenne de 3,5 sur 10, ce qui donne le ton.

Rick, mais passé sous un train. // Source : GameMill Entertainment

The Walking Dead: Destinies n’est pas une bonne pub pour la série TV

Sur le papier, The Walking Dead: Destinies repose sur une idée loin d’être inintéressante. Le jeu reprend les événements de la série et nous propose de les remodeler en prenant des décisions fortes. « Modifiez l’histoire de la série d’AMC en suivant votre propre voie dans les événements marquants de The Walking Dead. Sauvez le monstre, tuez le héros… Et apprenez à vivre avec les conséquences », promettent les développeurs. On peut incarner treize personnages (Rick, Shane, Daryl, Michonne…) dans un mix entre survie, action et infiltration.

La promesse est là, mais l’exécution fait peine à voir. En regardant des vidéos de gameplay, on se rend compte que The Walking Dead: Destinies est un jeu bâclé. Même la bande-annonce de lancement ne fait pas envie : on découvre des graphismes à peine dignes de l’ère PS3, au service de séquences qu’on a déjà vues mille fois ailleurs. Et, techniquement, on est loin des standards d’aujourd’hui. En dépit de sa fidélité visuelle douteuse, The Walking Dead: Destinies est gangréné par des ralentissements qui trahissent un manque de soin (ou de moyens ?). Pour un produit estampillé AMC, cela fait tache.

Vous nous trouvez trop durs ? Admirez ce merveilleux combat de boss publié par la chaîne YouTube MKIceAndFire. On assiste à un changement radical des événements de la série : dans la peau de Shane, on affronte et tue Rick. Rien ne va, entre le gameplay d’une pauvreté abyssale (il faut combien de balles pour tuer son adversaire ?), les environnements modélisés avec le strict minimum, les bugs dans la bande son… Tous ces défauts rédhibitoires donnent plutôt envie de relancer la série, tout au moins les premiers épisodes.

GameMill Entertainment n’en est pas à son premier désastre cette année. Il y a quelques semaines, l’entreprise a lancé Skull Island: Rise of Kong, une aventure mettant en scène l’immense gorille King Kong qui doit se venger de ses parents. On y a joué une soirée et on peine encore à s’en remettre tellement l’adaptation se révèle honteuse. Elle a des circonstances atténuantes, comme le révèle The Verge dans un article publié en octobre — où on apprend que Skull Island: Rise of Kong a été développé en un an avec très peu de budget. Quand on voit à quoi ressemble The Walking Dead: Destinies, on se dit que l’histoire s’est répétée.

