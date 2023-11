C’est une tendance dorénavant partout dans les Pour Toi, sur TikTok : des internautes dansent les mots d’un personnage qui prononce « Oratrice mécanique d’analyse cardinale » avec un accent anglo-saxon, sur une musique rythmée. Cette phrase provient de Genshin Impact.

According to the judgement of the Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale : si vous utilisez régulièrement TikTok, vous avez déjà entendu cette phrase des dizaines et des dizaines de fois. Cet extrait audio, prononcé en français, mais avec un accent anglais, s’est transformé en trend (on parle de millions de vues sur certaines vidéos, même si à l’échelle de TikTok, ces chiffres sont devenus classiques). Sur fond de musique rythmée, les internautes dansent sur l’extrait. Mais d’où cela provient-il ?

L’extrait est issu du jeu vidéo Genshin Impact, sorti en 2020. C’est un monde ouvert, de type fantasy. De nouvelles régions sont régulièrement ajoutées par des mises à jour, et même s’il s’agit d’un univers imaginaire, chaque région est inspirée d’une région bien réelle de notre planète. La dernière région ajoutée en date s’appelle Fontaine et elle est inspirée par… la France.

Même si le jeu est anglophone, et que les personnages parlent en anglais, cette région est donc bardée d’expressions françaises. C’est là qu’intervient Neuvillette, dont le nom est issu d’une petite commune française, mais qui, dans le jeu, est un juge suprême de la région Fontaine. C’est ce personnage qui prononce cette phrase, alors doublé par l’acteur américain Ray Chase : According to the judgement of the Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale.

Mais qu’est-ce que l’Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale ? C’est une gigantesque machine mécanique, qui prend la forme d’une balance de la justice. Oui, souvenez-vous : Neuvillette est juge suprême. La machine constitue à la fois un générateur d’énergie, mais aussi une source en justice : elle émet des avis juridiques, auxquels la cour doit se conformer. L’Oratrice est considérée comme consciente.

La fameuse Oratrice d’analyse mécanique cardinale. // Source : Genghin Impact

L’idée d’« analyse cardinale » provient sûrement de la logique de la balance. En mathématique, ce qui est cardinal fait référence au nombre d’éléments d’un ensemble (par opposition à l’ordinal : le rang, la position d’un nombre dans un ensemble). On peut supposer que cette expression a été choisie, car la balance ira dans un sens ou dans l’autre en fonction du nombre d’éléments en faveur ou en la défaveur de la décision.

Voilà en tout cas pourquoi, dans l’extrait, le personnage fait référence au « jugement » de l’Oratrice Mécanique d’Analyse Cardinale. Et comme la région est censée être française, c’est la raison pour laquelle il parle en français, mais avec cet accent. La musique a été quant à elle rajoutée, sur TikTok. Soudain, tout prend sens.

