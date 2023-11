Le Steam Deck OLED est une révision du premier modèle sorti en février 2022. Il s’appuie sur plusieurs évolutions pensées pour améliorer le confort et l’utilisation.

Le 16 novembre 2023, on pourra commander un nouveau Steam Deck, qui se distingue par un écran OLED. Il ne s’agit pas réellement d’une deuxième génération, puisque ce modèle n’est pas plus puissant. Il faudra attendre 2 à 3 ans pour assister à des gains en performance, avec un modèle ad hoc.

Quand on se penche sur les caractéristiques du Steam Deck OLED, on se rend compte que Valve a amélioré de nombreux points. Le but est d’améliorer le confort et l’ergonomie. Meilleur écran, autonomie à la hausse, console plus silencieuse… : on fait le point sur les nouveautés à retenir.

Le Steam Deck OLED est une sacrée évolution du premier modèle

Écran : OLED versus LCD

Le design du nouveau Steam Deck n’a pas changé (c’est dommage, il ressemble à un prototype). Mais son nom porte sa principale évolution : un écran OLED, plutôt que LCD. C’était un changement attendu, et parfaitement logique. Nos smartphones profitent de cette technologie depuis un moment et, à vrai dire, on se demande encore pourquoi le Steam Deck n’en était pas équipé immédiatement. On passe aussi à une diagonale de 7,4 pouces, contre 7 pouces, grâce à des bords réduits.

Les différences entre le Steam Deck et le Steam Deck OLED sur l’écran :

Steam Deck Steam Deck OLED Écran LCD OLED Diagonale 7″ 7,4″ Définition 1200×800 1200×800 Rafraîchissement 60 Hz 90 Hz Luminosité (SDR) 400 nits 600 nits HDR ❌ ✅ (1000 nits)

Digital Foundry, qui a essayé le Steam Deck OLED en amont, ne tarit pas d’éloges sur cet écran. Dans son aperçu publié le 9 novembre, le média déclare avoir « essayé plusieurs consoles portables et aucune ne se rapproche de ça ». La gestion du HDR via SteamOS est, en prime, exemplaire. « Lancez Ori and the Will of the Wisps pour un rendu HDR au top et vous réaliserez à quel point Valve est capable de proposer une expérience digne d’un cinéma à la maison sur une console portable. C’est tout simplement incroyable », ajoute le média.

Autonomie : batterie plus grosse, meilleure efficience

L’autonomie est l’autre caractéristique ciblée par les ingénieurs de Valve. Pour offrir plus de temps d’utilisation, ils peuvent miser sur plusieurs points :

Un écran OLED qui consomme moins d’énergie ;

Un processeur gravé plus finement (6 nm contre 7 nm) et plus efficient ;

Une plus grosse batterie (50 WHr contre 40 WHr), capable de se recharger plus rapidement (20 % à 80 % en seulement 45 minutes).

En résulte un gain en autonomie conséquent, pouvant varier de 30 à 50 % selon le jeu. Digital Foundry a fait le test de l’écran fixe sur Cyberpunk 2077 : 1h32 sur le premier Steam Deck, 2h12 sur le modèle OLED. Soit + 43 %. C’est loin d’être négligeable.

Le Steam Deck OLED. // Source : Valve

Un Steam Deck plus léger et plus silencieux

Le Steam Deck est un peu plus léger que son prédécesseur : il perd 30 grammes sur la balance, pour un poids total de 639 grammes. C’est encore lourd pour un produit portable, mais ces quelques grammes gagnés ne peuvent être que bénéfiques pour la prise en main sur de longues sessions.

Autre gain intéressant : le ventilateur est plus grand et peut évacuer autant de chaleur qu’avant en tournant moins vite. Par conséquent, il fait moins de bruit. En prime, Valve a amélioré les haut-parleurs pour qu’ils produisent de meilleures basses.

Wi-Fi 6E : des téléchargements plus rapides

L’arrivée du Wi-Fi 6E dans le Steam Deck OLED signifie une chose : plus de rapidité. « Cela se traduit par des téléchargements plus rapides (jusqu’à 3 fois plus !) et une expérience de jeu en ligne plus stable », souligne Valve. Bien sûr, cela dépendra de la qualité de votre connexion Internet. On note aussi l’apparition du Bluetooth 5.3 pour la prise en charge des nouveaux codecs tels que aptX HD et aptX low-latency.

Le Steam Deck OLED. // Source : Valve

Meilleure réparabilité

Valve a retravaillé les boutons et les sticks pour qu’ils soient plus résistants, plus confortables et plus fiables. L’entreprise s’est par ailleurs penchée sur la réparabilité, afin qu’elle soit plus simple. Réduction du nombre de types de vis, réduction du nombre d’étapes requises pour les réparations courantes ou encore transfert de l’interrupteur des gâchettes hautes sur la carte des joysticks… Autant de petits changements qui vont faciliter la vie des réparateurs. On rappelle que Valve s’est associé à iFixit pour les pièces de rechange.

