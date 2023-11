Valve a officialisé un nouveau Steam Deck, il s’agit plus d’une révision que d’une deuxième génération. Le réel gain de puissance n’est pas attendu avant 2-3 ans.

Valve a surpris tout le monde en annonçant un nouveau modèle de Steam Deck. Si les évolutions sont nombreuses, notamment au niveau de l’écran et du confort de jeu, on ne peut pas réellement parler de Steam Deck 2. Il s’agit d’une révision, comparable à ce qu’est la Nintendo Switch OLED pour la Switch normale. En effet, ce Steam Deck n’est pas plus puissant que l’ancien — qui reste dans la gamme en version 256 Go et baisse de prix.

Le Steam Deck OLED s’appuie toujours sur une puce conçue en partenariat avec AMD, avec architectures Zen 2 et RDNA 2. Et il ne faudra pas espérer une déclinaison plus puissante avant un petit moment, a déclaré Lawrence Yang, en charge du design produit, dans les colonnes de Bloomberg le 9 novembre. Ses équipes travaillent déjà sur le Steam Deck 2, qui n’est pas attendu avant 2 à 3 ans.

Le Steam Deck OLED.

Le Steam Deck OLED est un faux Steam Deck 2

Il y aura donc un « vrai » Steam Deck 2 tôt ou tard, ce qui prouve le succès de la console portable — « des millions d’exemplaires » vendus dixit Valve (sans plus de précision). Cela veut dire aussi que l’entreprise compte inscrire son produit dans la durée. Lawrence Yang confie à ce sujet : « Nous sommes nombreux dans l’entreprise à adorer ce produit. Nous sommes très investis dans le Steam Deck. »

On pourra quand même déplorer l’absence d’un gain de puissance pour ce modèle OLED, alors que la concurrence a déjà quelques générations d’avance. La Rog Ally d’Asus offre des performances supérieures avec une puce Ryzen Z1 Extreme (Zen 4), couplée à un processeur graphique RDNA 3. Même chose concernant le Lenovo Legion Go. Valve compte donc être à la traîne sur ce point pendant plusieurs années, même si le Steam Deck gagne la bataille de l’ergonomie avec une interface bien meilleure.

En l’état, le Steam Deck OLED ressemble un peu à la version finale du Steam Deck — la version qui aurait dû sortir dès le début (comme la Switch OLED, d’ailleurs). En mars dernier, Valve expliquait que le choix de l’écran LCD était dû à des spécifications techniques et que passer à l’OLED ne se ferait pas si facilement. Une solution a visiblement été trouvée par les ingénieurs et on ne peut s’empêcher de penser que Valve aurait pu s’éviter ce contretemps en lançant tout de suite le Steam Deck OLED. Après tout, en 2011, la PlayStation Vita de Sony offrait déjà cette technologie.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !